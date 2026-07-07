Τη στήριξη της Πορτογαλίας σε μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη και διαρκή λύση στο Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εξέφρασε η νέα πρέσβης της χώρας στην Κύπρο Carmen Bagulho Silvestre κατά την διάρκεια επίσημης τελετής υποβολής των διαπιστευτηρίων της που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κα Bagulho Silvestre επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Πορτογαλίας υπέρ μιας ανεξάρτητης, ενωμένης Κύπρου, με κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ΕΕ. Ανέφερε ότι η Πορτογαλία, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία για στενή συνεργασία με την Κύπρο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας και για ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Η κα Bagulho Silvestre συνεχάρη παράλληλα την Κύπρο για «την εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ» ενώ πρόσθεσε ότι «η έμφαση που δώσατε στην αυτονομία και την ανοιχτή στάση απέναντι στον κόσμο βρήκε την κατάλληλη απήχηση». Η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ ανταγωνιστικότητας και πράσινης μετάβασης ή ψηφιακής καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής, με παράλληλη φροντίδα για την άμυνα και την ασφάλειά μας, το εμπόριο και άλλες βασικές πολιτικές, είναι μια αποστολή που προκαλεί δέος, αλλά είναι απαραίτητη.

Είπε επίσης ότι η κυπριακή Προεδρία τόλμησε να μας βάλει σε αυτή την πορεία με απτή πρόοδο, μεταξύ άλλων στις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπου πρέπει να συμφωνήσουμε σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες προκλήσεις και να επιδιώξουμε τους στόχους μας στα κρίσιμα επόμενα χρόνια. Η κυπριακή Προεδρία προώθησε επίσης το σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα απλοποίησης, εργαζόμενη ακατάπαυστα πάνω στα συνολικά πακέτα μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της συλλογικής μας ανταγωνιστικότητας.

Αναφερόμενη στη σημασία από τη συμμετοχή των δύο χωρών στην ΕΕ είπε ότι αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των θεσμών και των λαών μας. Αναφέρθηκε επίσης και στον κοινό στόχο διατήρησης των θαλασσών. «Έχουμε μάθει να χτίζουμε γέφυρες με άλλες ηπείρους πέρα και πέρα από τις θάλασσες, συνδέοντας λαούς και πολιτισμούς, εμπλουτίζοντας έτσι τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας» προσθέτοντας ότι αυτός ο κοινός δεσμός θα καθοδηγήσει επίσης την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στην Ομάδα των Νότιων Κρατών Μελών της ΕΕ – MED9 – το 2027.

Ανέφερε επίσης ότι η συμβολή στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των εθνών είναι «ίσως η πιο πολύτιμη συνεισφορά που μπορούν να προσφέρουν η Πορτογαλία και η Κύπρος τόσο στην ΕΕ όσο και στις παγκόσμιες υποθέσεις».

Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε «ειλικρινή εκτίμηση για τη μακροχρόνια και βασισμένη σε αρχές υποστήριξη της Πορτογαλίας προς την επανένωση της Κύπρου, με βάση το συμφωνηθέν πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και το κεκτημένο της ΕΕ». Συνεχάρη παράλληλα την Πορτογαλία για την εκλογή της ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «γεγονός που αντανακλά τη διαρκή συμβολή της στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Ο Πρόεδρος εξέφρασε τα εγκάρδια συγχαρητήρια του για το διορισμό της κας Bagulho Silvestre και διαβεβαίωσε για την πλήρη υποστήριξη της Κυβέρνησης αλλά και του ιδίου προσωπικά στην εκπλήρωση της αποστολής της.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή μου για την εποικοδομητική συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξη της Πορτογαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. «Αυτή η στενή συνεργασία αποτέλεσε ακόμη μια απόδειξη του βάθους της εταιρικής μας σχέσης. Προσβλέπουμε πλέον με εμπιστοσύνη στη συνέχιση αυτής της εξαιρετικής και καρποφόρας συνεργασίας, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της επικείμενης Προεδρίας της Πορτογαλίας στο MED9 το 2027», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στη φιλία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών των δύο χωρών σημειώνοντας ότι «η κοινή μας θαλάσσια προοπτική, η βαθιά ριζωμένη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο και τον πολυμερισμό, καθώς και η κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα, έχουν φέρει τις χώρες μας σταθερά κοντά. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του στη Λισαβόνα πέρυσι, η πρώτη διμερής επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πορτογαλία εδώ και αρκετές δεκαετίες, «σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο και αντανακλούσε την κοινή μας φιλοδοξία να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας».

Αναφέρθηκε στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης των δύο χωρών στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, της γαλάζιας οικονομίας, και μέσα από την καθιέρωση απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών μας.

«Σε περιόδους βαθιάς παγκόσμιας αβεβαιότητας, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στις αξίες και τις αρχές που στηρίζουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στη συνεργασία μας για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική Ένωση» είπε.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της κας Bagulho Silvestre οι άριστες σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Πορτογαλίας θα συνεχίσουν να ενισχύονται ολοένα και περισσότερο.



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Πηγή: ΚΥΠΕ