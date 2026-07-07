Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο νέος Πρέσβης της Κίνας στη Λευκωσία, Yang Yundong, προσθέτοντας ότι η Κίνα έχει υποστηρίξει αποφασιστικά την Κύπρο στη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο νέος Πρέσβης είπε επίσης ότι η επιτυχημένη Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή επιρροή της χώρας.

Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια του νέου Κινέζου Πρέσβη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ειλικρινή εκτίμηση για τη μακροχρόνια και βασισμένη σε αρχές θέση της Κίνας στο Κυπριακό, καθώς και για τη συνεπή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. "Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον εποικοδομητικό ρόλο της Κίνας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας", σημείωσε.

Τόνισε ότι υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία των συνθηκών που να ευνοούν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια διαρκή και συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος με βάση το συμφωνημένο από τον ΟΗΕ πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Βασιζόμαστε στη συνεχή στήριξη της Κίνας προς την επίτευξη αυτού του στόχου", δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι "η φιλία μεταξύ Κύπρου και Κίνας έχει βαθιές ρίζες, βασισμένες στις αρχές που μοιράζονται οι δύο χώρες μας, μεταξύ των οποίων πρωτίστως ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση, ο σεβασμός της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι αρχές αποτελούν το θεμέλιο της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής μας Συνεργασίας".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι "η σταθερή δέσμευση της Κύπρου στην Πολιτική της Μίας Κίνας, σε συνδυασμό με τη συνεπή υποστήριξη της Κίνας για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει καλλιεργήσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σιγουριάς που συνεχίζει να στηρίζει και να ενισχύει τη στενή μας συνεργασία".

Αναφερόμενος στην 55η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την πέμπτη επέτειο από τότε που οι σχέσεις αναβαθμίστηκαν σε Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, επεσήμανε ότι αυτά τα ορόσημα αποτελούν μια ισχυρή επιβεβαίωση της βαθιάς εταιρικής σχέσης και της κοινής φιλοδοξίας να αναβαθμίσουν περαιτέρω τη συνεργασία.

Χαιρέτισε ειδικότερα την απόφαση της Κίνας να χορηγήσει πρόσβαση χωρίς βίζα στους Κύπριους πολίτες, λέγοντας ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα που θα φέρει τους λαούς ακόμη πιο κοντά, διευκολύνοντας τα ταξίδια, τις επιχειρήσεις και τις ανταλλαγές μεταξύ των δύο λαών.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ο Πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι δύο χώρες μπορούν να σημειώσουν απτή πρόοδο σε διάφορες σημαντικές διμερείς πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, της προώθησης της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών, της οριστικοποίησης των πρωτοκόλλων εξαγωγής γεωργικών προϊόντων και της επανενεργοποίησης της Κοινής Οικονομικής Επιτροπής.

"Αυτές οι πρωτοβουλίες θα δώσουν νέα ώθηση στην οικονομική μας εταιρική σχέση και θα ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες για αμοιβαία επωφελή συνεργασία", πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας. "Πιστεύουμε ότι ο διάλογος, ο αμοιβαίος σεβασμός και η εποικοδομητική συνεργασία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την επέκταση της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η κλιματική αλλαγή, η συνδεσιμότητα και η πολυμέρεια προς όφελος και των δύο πλευρών" είπε ο Πρόεδρος.

Στην ομιλία του, ο νέος Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σημείωσε ότι η Κύπρος, "έχει τηρήσει σταθερά την αρχή της «μίας Κίνας» και η κινεζική πλευρά έχει υποστηρίξει αποφασιστικά την Κύπρο στη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας".

"Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή επίλυση του κυπριακού προβλήματος", τόνισε.

Είπε ακόμη ότι από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας "Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος" το 2019, οι δύο χώρες έχουν λάβει "καρποφόρα αποτελέσματα στις οικονομικές, εμπορικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές, διαπροσωπικές και εθνικές ανταλλαγές και συνεργασία, καθιστώντας τη φιλία μεταξύ των χωρών μας βαθιά ριζωμένη στους λαούς μας".

Αναφερόμενος στην 55η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων και την 5η επέτειο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, είπε ότι "η κινεζική πλευρά εκτιμά βαθιά τις σχέσεις της με την Κύπρο και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυπριακή πλευρά για να ανοίξει ακόμη πιο φωτεινές προοπτικές στις διμερείς μας σχέσεις".



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Πηγή: ΚΥΠΕ