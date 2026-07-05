Τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η επίλυση του Κυπριακού, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του ιδίου και της Κυβέρνησης, μετέφερε την Κυριακή η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η οποία εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο στο εθνικό μνημόσυνο πεσόντων αγώνα 1955-'59 της κοινότητας Αυγόρου.

«Έχοντας ως όρο εντολής την επανένωση της πατρίδας μας, εργαζόμαστε μεθοδικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και φυσικά των αρχών, των αξιών και του Δικαίου της ΕΕ», είπε η κ. Πική.

Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση μέσω της πολυεπίπεδης και δυναμικής εξωτερικής πολιτικής, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, τον δημιουργικό ρόλο της εντός της ΕΕ και στην ευρύτερη περιοχή, με την ισχυροποίηση της οικονομίας, «με την ενδυνάμωση δηλαδή, όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των διεργασιών, που ευελπιστούμε να οδηγήσουν στο επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ακόμη.

«Σήμερα, εδώ στο Αυγόρου, που μετρά ηρωικές πληγές, σας μεταφέρω τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η επίλυση του Κυπριακού, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του ιδίου και της κυβέρνησης» είπε η κ. Πική.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την υπό εξέλιξη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα, επενδύοντας στην ξεκάθαρη πολιτική βούληση του, στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό και ότι «σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τη στήριξη των εταίρων μας στην ΕΕ, με προεξάρχουσα την Ελλάδα, καθώς και αρκετών άλλων κρατών και θεσμών».

Αναφερόμενη στους πεσόντες της κοινότητας Αυγόρου, η κ. Πική έκανε αναφορά στην 5η Ιουλίου 1958, και στην «Μάχη της Πλατείας», «μια από τις πιο μαζικές και αυθόρμητες λαϊκές εξεγέρσεις του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ», όπως είπε.

Σημείωσε ότι όταν οι Βρετανοί στρατιώτες έφθασαν στο Αυγόρου «αποφασισμένοι να επιβάλουν τη θέλησή τους διά της ισχύος», ολόκληρη η κοινότητα έσπευσε στην πλατεία χωρίς όπλα, και ότι με «θάρρος που ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινο μέτρο, όρμησαν προς τους στρατιώτες, απελευθέρωσαν συλληφθέντες συγχωριανούς τους και προστάτευσαν νεαρούς αγωνιστές από τη σύλληψη».

Εκείνη τη μέρα το Αυγόρου πλήρωσε βαρύ τίμημα, είπε, καθώς, ανάμεσα στους δεκάδες τραυματίες έπεσαν ο Παναγής Ζαχαρία, 45 ετών, βιοπαλαιστής γεωργός, πατέρας πέντε παιδιών, και η Λουκία Λαουτάρη Παπαγεωργίου, μητέρα έξι παιδιών και έγκυος στο έβδομο.

Σημείωσε ακόμη ότι ο Ανδρέας Κάρυος, «πρωτεργάτης του αγώνα και λαμπρός ήρωας του Αχυρώνα» και ο Γεώργιος Κάρυος, «ο εμπνευστής της νεολαίας και ανυπότακτος ήρωας στον Αστρομερίτη» είναι οι άλλοι δύο από τους τέσσερις πεσόντες Αυγορίτες των χρόνων του αγώνα.

Η Υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι η μητέρα τους, Φλουρέντζα, βίωσε και τη θυσία του εγγονού της Νικηφόρου Κάρυου, «ο οποίος έπεσε ηρωικά στην μάχη του Κουτσοβέντη εναντίον των Τούρκων εισβολέων τον Ιούλιο του 1974, τον οποίο δεν αξιώθηκε να κηδεύσει αφού τα οστά του δεν έχουν ακόμα ανευρεθεί».

«Σήμερα τιμούμε, επίσης και τη μνήμη του δεκατριάχρονου δόκιμου μοναχού Σπυρίδωνα Περικλέους, ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1964 από τους Τούρκους, στην Τουρκοανταρσία του 1963 – 1964, στη Μονή Παλαιοημερολογιτών Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας στον Κόρνο», ανέφερε.

Οι ήρωες του Αυγόρου, ανέφερε η κ. Πική, «απαιτούν τη συνέπειά μας. Δεν μας καλούν να τους δοξάζουμε μόνο με λόγια, μας καλούν να ζούμε έτσι ώστε η θυσία τους να μην αποδειχθεί μάταιη».

«Απομένει σε εμάς το χρέος να επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα, με τις πράξεις μας, ότι οι θυσίες των ανθρώπων που τιμούμε σήμερα δεν υπήρξαν μάταιες», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ