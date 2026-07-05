Η θυσία των πεσόντων και αγνοουμένων του 281 Τάγματος Πεζικού αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα ανδρείας, αυταπάρνησης και προσήλωσης στο καθήκον, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της δικαίωσης του κυπριακού λαού, της διακρίβωσης της τύχης όλων των αγνοουμένων και της επίτευξης μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, σημείωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανού.

Σε επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε στο μνημόσυνο των πεσόντων του 281 Τάγματος Πεζικού, στον Ιερό Ναό Παναγίας Κουτραφά, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι οι άνδρες του Τάγματος υπερασπίστηκαν την πατρίδα «με απαράμιλλο θάρρος, αυταπάρνηση και πίστη στο καθήκον» κατά το «μαύρο καλοκαίρι του 1974», επιλέγοντας να σταθούν απέναντι στον «βάρβαρο Τούρκο εισβολέα», παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Αναφερόμενος στη δράση του 281 Τάγματος Πεζικού, υπενθύμισε ότι μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 το Τάγμα μετακινήθηκε από τη Μύρτου στη Λευκωσία και ακολούθως στην Πάφο, όπου καταγράφηκε και η πρώτη απώλειά του, με τον θάνατο του στρατιώτη Νικόλαου Φλουρέντζου στις 17 Ιουλίου.

Όπως είπε, με την έναρξη της τουρκικής εισβολής το Τάγμα έλαβε διαταγή να κινηθεί προς την επαρχία Κερύνειας για αναχαίτιση των τουρκικών δυνάμεων, ωστόσο κατά τη μετάβασή του δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό από την τουρκική αεροπορία στην περιοχή του Κοντεμένου, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Παρά τις απώλειες, συνέχισε, οι άνδρες του 281 Τάγματος Πεζικού ανασυγκροτήθηκαν και συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στο Πέντε Μίλι, όπου, όπως ανέφερε, πολέμησαν απέναντι σε υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις, χωρίς όμως να λάβουν την αναγκαία υποστήριξη και ενισχύσεις για να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

Ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι το Τάγμα συνέχισε να μάχεται και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, αντιμετωπίζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των τουρκικών δυνάμεων, μέχρι τη σύμπτυξή του στις 15 Αυγούστου 1974 προς το Καπούτι και ακολούθως προς την περιοχή της Σολέας.

Όπως ανέφερε, ο απολογισμός της δράσης του 281 Τάγματος Πεζικού ήταν ιδιαίτερα βαρύς, με 22 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, τον Φαίδωνα Φαίδωνος, η τύχη του οποίου εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη.

«Η ιστορία του 281 Τάγματος Πεζικού αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία του μεγάλου και άνισου αγώνα που έδωσε η Εθνική Φρουρά το καλοκαίρι του 1974, κατά το διπλό έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής», είπε ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι η θυσία των ηρώων αποτελεί «φάρο ευθύνης, εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής συνείδησης για τις επόμενες γενιές».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η Πολιτεία εξακολουθεί να τιμά τους πεσόντες όχι μόνο με λόγια αλλά και με τη διαρκή προσήλωση στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ