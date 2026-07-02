«Ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε το κράτος μας, το έδαφός μας», δήλωσε, την Πέμπτη, ο «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ, υποστηρίζοντας ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο λαοί, δύο δημοκρατίες, δύο κράτη» και λέγοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με την Τουρκία. Ο κ. Ουστέλ μιλούσε σε τελετή απονομής «Κάρτας Βετεράνου» και «Διπλώματος Βετεράνου» σε "πρώην μαχητές", όπως ανακονώθηκε, η οποία διοργανώθηκε από κοινού από το «γραφείο του πρωθυπουργού» και το «υπουργείο οικονομικών».

Ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, αφού αντιλήφθηκε πως δεν μπορεί να «εκφοβίσει» τους Τουρκοκυπρίους στρατιωτικά, επιχειρεί πλέον να τους «καταρρακώσει οικονομικά», ασκώντας πιέσεις ώστε τουρίστες από τον νότο να μην διανυκτερεύουν στα κατεχόμενα. Παρά ταύτα, όπως είπε, η δυναμικότητα κλινών αυξήθηκε από 3.000 το 1975 σε περίπου 50.000 σήμερα.

Ο κ. Ουστέλ κατηγόρησε επίσης την κυπριακή Kυβέρνηση για «νέο εξοπλιστικό αγώνα». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι «εδώ και 50 χρόνια μας κρατούν σε αναμονή με την ομοσπονδία».

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Πηγή: ΚΥΠΕ