Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, «παραβιάζει τους όρους εντολής της, ενεργώντας ως διαμεσολαβήτρια», ισχυρίστηκε ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Σε δημόσια τοποθέτηση του και διερωτώμενος εάν «εξυφαίνεται ξανά η συνωμοσία του Σχεδίου Ανάν», ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε ότι η αποστολή της κ. Ολγκίν περιορίζεται στη διερεύνηση ύπαρξης κοινού εδάφους.

Υπενθύμισε πως το 2025 ήταν η ίδια που διαπίστωσε την απουσία του.

«Τι άλλαξε τώρα και επιδίδεται σε επικίνδυνα, εκτός πραγματικότητας παιχνίδια επιβολής;» διερωτήθηκε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα μήπως η απεσταλμένη του ΟΗΕ έχει επηρεαστεί από τον «ουτοπικό κόσμο» του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου έκανε επίσης λόγο για κίνδυνο διολίσθησης σε μια «επικίνδυνη διαδικασία», ισχυριζόμενος ότι μετά το Κραν Μοντανά επιβεβαιώθηκε η απουσία κοινού εδάφους. Είπε ακόμη πως ο ΟΗΕ δεν έχει δικαιοδοσία να επιβάλει συνάντηση σχήματος 5+1, ούτε να καταθέσει έγγραφο στο τραπέζι, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για αυτές τις κινήσεις.

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Πηγή: ΚΥΠΕ