Την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, στο πλαίσιο των επαφών υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου στην Άγκυρα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις ευρωτουρκικές σχέσεις υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων, υπενθυμίζοντας το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονταν η οικονομική και εμπορική συνεργασία, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η άμυνα και οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Η ευρωπαϊκή πλευρά τόνισε παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων στην Τουρκία.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «η σημασία της σχέσης μας με την Τουρκία δεν μπορεί να υποτιμηθεί σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ασταθής».

Όπως σημείωσε, κατά τη συνάντησή της με τον Χακάν Φιντάν συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και της ασφάλειας.

Η Μάρτα Κος συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου και τον Υπουργό Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ.

Οι επαφές επικεντρώθηκαν σε έργα υποδομής στην Τουρκία που θα μπορούσαν να καταστήσουν ταχύτερες και οικονομικότερες τις εμπορικές και ενεργειακές συνδέσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Η Ευρωπαία Επίτροπος υπογράμμισε ακόμη ότι, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία οφείλει να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τον Νότιο Καύκασο.

ΕΕ και Τουρκία επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και στην επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης βάσει του διεθνούς δικαίου. Η ευρωπαϊκή πλευρά επισήμανε τη σημασία αποτροπής της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της ειρήνης, της συνδεσιμότητας και των οικονομικών δεσμών στον Νότιο Καύκασο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σε συμπληρωματικό πλαίσιο προς το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση βελτίωσης της εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης και προώθησης του εκσυγχρονισμού της.

Στην κοινή δήλωση αναφέρεται ακόμη ότι η πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, SEPA, θα ήταν επωφελής.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την πορεία του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι πολίτες κατά την υποβολή και εξέταση αιτήσεων βίζας.

Στο μεταναστευτικό, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

ΕΕ και Τουρκία εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη σταδιακή επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία.

Τέλος, συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέες συναντήσεις και διαλόγους υψηλού επιπέδου, κατά προτίμηση πριν από το τέλος του 2026, με αντικείμενο την οικονομία, το εμπόριο, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την υγεία, την επιστήμη, την καινοτομία και τη γεωργία.

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Πηγή: ΚΥΠΕ