O «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, απέρριψε κατηγορηματικά τη διασύνδεση του Κυπριακού με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ισχυριζόμενος πως η ΕΕ μεροληπτεί σταθερά υπέρ των Ελληνοκυπρίων.

Σε γραπτή του δήλωση επανέλαβε την πάγια θέση της «κυβέρνησης» για λύση δύο κρατών και διατήρηση των τουρκικών εγγυήσεων, επιτιθέμενος παράλληλα σε Τουρκοκύπριους πολιτικούς που υποστηρίζουν την ομοσπονδία.

Ισχυρίστηκε ότι η μόνη ρεαλιστική φόρμουλα για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η αποδοχή της «κυριαρχικής ισότητας» και του "ισότιμου διεθνούς καθεστώτος". Χαρακτήρισε ως «κόκκινη γραμμή» την παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί και τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης, υποστηρίζοντας πως αποτελούν τη μεγαλύτερη διασφάλιση της ισορροπίας στην περιοχή.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά πολιτικών στα κατεχόμενα που, όπως ανέφερε, συνεχίζουν να προβάλλουν μέσω του Τύπου τη βούληση για λύση ομοσπονδίας. Υποστήριξε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που καθορίστηκε με την Τουρκία και «ανοίγει την όρεξη» της ελληνοκυπριακής πλευράς, λέγοντας πως τα μοντέλα ομοσπονδίας ανήκουν πλέον «στον σκουπιδότοπο της ιστορίας».

Πηγη: ΚΥΠΕ