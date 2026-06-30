Σφοδρή επίθεση κατά της πολιτικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Tom Lantos του αμερικανικού Κογκρέσου ο διευθυντής του Προγράμματος Τουρκίας του Foundation for Defense of Democracies (FDD), Σινάν Τζίντι, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα αποτελεί αναθεωρητική δύναμη που υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην κατάθεσή του με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο: Το ιστορικό του Ερντογάν και οι επιπτώσεις για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα», ο Τζίντι υποστήριξε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τουρκίας για αναδιαμόρφωση του γεωπολιτικού χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

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In my testimony before Congress @TLHumanRights Commission, I warned lawmakers abt Erdogan's attempt to present 🇹🇷 as a model ally at the NATO Summit:



“The summit will showcase a Turkey that does not exist: a loyal Western ally devoted to common defense"



My entire testimony👇 pic.twitter.com/RCoJP0NZtd — Sinan Ciddi (@SinanCiddi) June 30, 2026





«Η Κύπρος είναι υπό παράνομη κατοχή»

Ο αναλυτής επανέλαβε ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα περίπου το ένα τρίτο της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα στα κατεχόμενα, τα οποία –όπως σημείωσε– δεν αναγνωρίζει καμία χώρα πλην της Τουρκίας. Υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού.

Αναφορά στα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπτυξη έξι τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα τον Μάρτιο του 2026, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστήριξε ότι η χρήση αμερικανικής προέλευσης αεροσκαφών σε κατεχόμενο έδαφος εγείρει ερωτήματα για πιθανή παραβίαση των όρων χρήσης που συνοδεύουν τις εξαγωγές αμερικανικών οπλικών συστημάτων και κάλεσε το Κογκρέσο να διερευνήσει την υπόθεση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό του Ιουνίου, όταν, όπως είπε, τουρκικά F-16 παρενόχλησαν αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς Άμυνας της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άτυπη σύνοδο της ΕΕ.



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«Η "Γαλάζια Πατρίδα" απειλεί Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ»

Ο Τζίντι υποστήριξε ότι το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποσκοπεί στην ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος στην Ανατολική Μεσόγειο και στην παρεμπόδιση της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ να αξιοποιήσουν τους ενεργειακούς τους πόρους. Προειδοποίησε ακόμη ότι ενδεχόμενη απόκτηση των F-35 από την Τουρκία θα άλλαζε δραματικά τις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Αντίθετος στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Στην κατάθεσή του, ο αναλυτής κάλεσε το αμερικανικό Κογκρέσο να διατηρήσει τις κυρώσεις CAATSA και τους περιορισμούς που εμποδίζουν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400, να ενισχύει –κατά τους ισχυρισμούς του– τη Χαμάς και να ακολουθεί αναθεωρητική πολιτική στην περιοχή.

Οι εισηγήσεις προς το Κογκρέσο

Μεταξύ άλλων, ο Σινάν Τζίντι πρότεινε:

Οι ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν επισήμως το βόρειο τμήμα της Κύπρου ως «κατεχόμενο».

Να διερευνηθεί η χρήση αμερικανικών F-16 στα κατεχόμενα.

Να ενισχυθεί η στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ με Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία και Ισραήλ.

Να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην Άγκυρα για τη στήριξη που –όπως υποστηρίζει– παρέχει στη Χαμάς και σε δίκτυα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Να συμπεριλαμβάνονται οι παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στα κατεχόμενα στις ετήσιες εκθέσεις των ΗΠΑ για την Τουρκία.

Κλείνοντας την κατάθεσή του, ο Τζίντι υποστήριξε ότι η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η Τουρκία ως πιστός σύμμαχος της Δύσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να αντιμετωπίσουν την Άγκυρα «με σαφήνεια και όχι με ευσεβείς πόθους».



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