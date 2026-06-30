Ο διευθυντής Ανάλυσης Πολιτικής του Middle East Forum, Μάικλ κατέθεσε ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά της Τουρκίας για την πολιτική της στην Κύπρο. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα εδραιώνει την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω στρατιωτικής ενίσχυσης, εποικισμού και παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τις «διπλωματικές υπεκφυγές» και να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για παράνομη κατοχή. Στην κατάθεσή του, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Rubin απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι η εισβολή του 1974 έγινε για την προστασία των Τουρκοκυπρίων, χαρακτηρίζοντάς τους ιστορικά αβάσιμους και συγκρίνοντάς τους με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν η ναζιστική Γερμανία στην προσάρτηση της Αυστρίας και της Σουδητίας, αλλά και η Ρωσία για την προσάρτηση της Κριμαίας.

Ο Ρούμπιν υποστηρίζει ότι η αποφυγή χρήσης του όρου «κατοχή» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν συμβάλλει στην ειρήνη, αλλά αντίθετα «επιβραβεύει την επιθετικότητα» και ενθαρρύνει τη διατήρηση του σημερινού στάτους κβο.

Από το πραξικόπημα στην τουρκική εισβολή

Ο αναλυτής αναφέρεται στα γεγονότα του 1974, σημειώνοντας ότι το πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου χρησιμοποιήθηκε από την Άγκυρα ως πρόσχημα για την εισβολή. Ωστόσο, επισημαίνει ότι μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την κατάρρευση της χούντας, η δεύτερη τουρκική στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορούσε πλέον να δικαιολογηθεί από τη Συνθήκη Εγγυήσεως, χαρακτηρίζοντάς την «ξεκάθαρη αρπαγή εδάφους».

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η κατοχή συνεχίζεται εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

«Αλλοίωση του πληθυσμού»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εγκατάσταση εποίκων από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Ο Rubin υποστηρίζει ότι οι έποικοι και οι απόγονοί τους αποτελούν πλέον την πλειονότητα του πληθυσμού στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ενώ εκτιμά ότι οι Τουρκοκύπριοι που μπορούν να αποδείξουν οικογενειακή παρουσία στο νησί πριν από το 1974 αριθμούν περίπου 230.000.

Κατά τον ίδιο, η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης αλλά και της ιδιαίτερης κοσμικής ταυτότητας της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Βαρώσια και στρατιωτική ενίσχυση

Ο Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει ότι οι κινήσεις της Άγκυρας στα Βαρώσια απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τις προοπτικές λύσης του Κυπριακού, ενώ χαρακτηρίζει παράνομη οποιαδήποτε ανάπτυξη της περιοχής χωρίς την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τη στρατιωτική ενίσχυση των κατεχομένων, αναφερόμενος τόσο στη δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Λευκόνοικο όσο και στην ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές μεταβάλλουν το ισοζύγιο ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Ο Rubin υποστηρίζει επίσης ότι τα κατεχόμενα έχουν εξελιχθεί σε κέντρο ξεπλύματος χρήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, κάνοντας αναφορά στη λειτουργία καζίνο και πανεπιστημίων, τα οποία –όπως ισχυρίζεται– αξιοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα.

Προτάσεις προς την Ουάσιγκτον

Ο αναλυτής καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αλλάξει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας και της Κύπρου, προτείνοντας μεταξύ άλλων:

να χαρακτηρίζει επισήμως το βόρειο τμήμα της Κύπρου ως «τουρκική κατοχή»,

να αναγνωρίζει τους Τουρκοκύπριους μόνο μέσω κυπριακών διαβατηρίων,

να κλείσουν τα γραφεία του ψευδοκράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες,

να εξεταστεί η επιβολή οικονομικών μέτρων κατά της Τουρκίας για δραστηριότητες στα κατεχόμενα,

και να ενισχυθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Καταλήγοντας, ο Rubin υποστηρίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να βασίζεται στην αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής, αλλά απαιτεί «ηθική σαφήνεια, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αποφασιστική διπλωματική στάση».