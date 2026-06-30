Τα θερμά συγχαρητήρια για την επανεκλογή και τις ευχές για κάθε επιτυχία στο έργο της εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, σήμερα Τρίτη, στην Αθήνα.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την Κυπριακή Δημοκρατία για την εξαιρετικά, όπως είπε, επιτυχημένη Προεδρία και πρόσθεσε ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν σαφές ότι κατεβλήθη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθούν εξαιρετικά σύνθετοι φάκελοι και υπήρξε μια καθολική αναγνώριση στο έργο της Κύπρου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η επίσκεψη της κ. Δημητρίου γίνεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, όπου υπάρχει πάλι μια ουσιαστική κινητικότητα για το κυπριακό ζήτημα και είπε ότι είναι χρέος των δύο χωρών να παραμείνουν απόλυτα συντονισμένες.

Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα Κοινοβούλια έχουν σημαντικότατο ρόλο να επιτελέσουν και μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αλλά και με τη σθεναρότερη σχέση μεταξύ των Επιτροπών, ειδικότερα για θέματα τα οποία άπτονται των συμφερόντων των δύο χωρών, όπως άμυνα, ασφάλεια, ευρωπαϊκή διάσταση.

«Έχουμε δει στην πράξη τη δική σας στήριξη και μετά το επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Κύπρο, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια. Το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια, μεταφέροντας, αν θέλετε, τα αισθήματα του κυπριακού λαού, γιατί η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει ο ισχυρότερος αδελφικός μας σύμμαχος, τον οποίο τόσο πολύ έχουμε ανάγκη», είπε η κ. Δημητρίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο θα βάλει τις δικές του προτεραιότητες, πάντοτε σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων.

Σε ό,τι αφορά πιθανές εξελίξεις στο Κυπριακό, η κ. Δημητρίου είπε ότι οι προσπάθειές αυτό το διάστημα εστιάζονται στην κινητικότητα στο Κυπριακό αλλά και στα θέματα και στις προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε, όπως είπε, να διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κινητικότητα που ακριβώς θα εξασφαλίσει πραγματική πρόοδο για το Κυπριακό. Είναι εδώ που θέλουμε ακριβώς να συζητήσουμε και τη διάσταση των ευρωτουρκικών αλλά και των υπόλοιπων προκλήσεων ως εκτυλίσσονται στην περιοχή», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ