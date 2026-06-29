Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Türk Telekom με έδρα την Τουρκία διοργάνωσε στα κατεχόμενα συνάντηση για την αξιολόγηση του στρατηγικού της οδικού χάρτη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Εμπουμπεκίρ Σαχίν, ανακοίνωσε το σχεδιασμό επενδύσεων που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών, τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών και την ανάπτυξη τεχνολογίας 5G στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο «πρέσβης» της Τουρκίας, Αλί Μουράτ Μπάστσερι, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την Τουρκία. Ο κ. Μπάστσερι δήλωσε ότι αναμένεται η άμεση άρση των εμποδίων για την ενεργοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, οι οποίες θεωρούνται ξεπερασμένες.

Από την πλευρά του, ο κ. Σαχίν ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας είναι να μεταφέρει την τεχνολογική της τεχνογνωσία στα κατεχόμενα, προωθώντας την ψηφιοποίηση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η οικονομία, με το όραμα της δημιουργίας ενός «ψηφιακού νησιού». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Türk Telekom προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πρώτου εγχώριου «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου της Τουρκίας, ενισχύοντας την τεχνολογική της ανεξαρτησία.



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Πηγή: ΚΥΠΕ