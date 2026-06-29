Την πολιτική απόφαση της ισραηλινής Κυβέρνησης σχετικά με τα γεγονότα του 1915 που αφορούν στην αρμενική γενοκτονία, καταδίκασε το «υπουργείο εξωτερικών» στα κατεχόμενα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «μάταιη προσπάθεια συσκότισης των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της κρατικής τρομοκρατίας» που, όπως ισχυρίζεται, διαπράττει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα.

Στη ανακοίνωσή του αναφέρεται ότι η ισραηλινή υβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες από τη διεθνή κοινότητα, "εκμεταλλεύεται ιστορικά γεγονότα για δικούς της σκοπούς". Παράλληλα, το «υπεξ» στρέφεται κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η εμβαθυνόμενη στρατιωτική και στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ με την Κύπρο μεταφέρει την «επεκτατική και προκλητική πολιτική» του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο τη σταθερότητα της περιοχής και την «μητέρα πατρίδα» Τουρκία.

Η ανακοίνωση καταλήγει επαναλαμβάνοντας τη στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό και καλώντας το Ισραήλ "να τερματίσει άμεσα τη βία" στη Μέση Ανατολή.



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Σφοδρή αντίδραση ΥΠΕΞ Τουρκίας για αναγνώριση Γενοκτονίας Αρμενίων από Ισραήλ





Πηγή: ΚΥΠΕ