Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναγνωρίσει επίσημα τα γεγονότα του 1915 ως Γενοκτονία των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτική απόφαση» που αποσκοπεί στην απόκρυψη των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία –όπως αναφέρει– δικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, επιχειρεί μέσω της απόφασης αυτής να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες.

Η Άγκυρα κάνει λόγο για «κακόβουλη πρωτοβουλία» που «αγνοεί τα ιστορικά και νομικά δεδομένα», ενώ συνδέει την απόφαση με το διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, η Τουρκία διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε, όπως αναφέρει, το Ισραήλ να λογοδοτήσει για τις πολιτικές του απέναντι στους Παλαιστινίους και για όσα χαρακτηρίζει «επεκτατικές και αποσταθεροποιητικές ενέργειες» στην περιοχή.





Regarding the Decision by the Israeli Government Concerning the Events of 1915 https://t.co/ILb7MSPs18 pic.twitter.com/yefsNnWNAG — Turkish MFA (@MFATurkiye) June 28, 2026

Η αντίδραση της Άγκυρας ακολούθησε την απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου να εγκρίνει την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, μια ιστορική μεταβολή της ισραηλινής πολιτικής που αποδίδεται και στη σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων Ισραήλ–Τουρκίας. Η απόφαση θα πρέπει πλέον να εγκριθεί και από την Κνεσέτ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.



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