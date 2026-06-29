Την ελπίδα ότι η διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις για το Κυπριακό, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ορθή επίλυση του κυπριακού προβλήματος, εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου σε ομιλία της στο Athens Defence Conference.

Η κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι μια τέτοια λύση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στον στόχο της επικράτησης συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή και πρόσθεσε ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει η αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της Ελλάδας.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που ολοκληρώνεται, επαναβεβαίωσε την προσήλωση της χώρας στη διατήρηση και ενίσχυση του εποικοδομητικού και σταθεροποιητικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, προς όφελος της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.

Η κ. Δημητρίου έκανε ειδική αναφορά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στην ΕΕ τονίζοντας ότι αναδεικνύεται σε ύψιστη προτεραιότητα, καθώς, όπως είπε «οι πιέσεις που δέχεται το βασισμένο σε κανόνες διεθνές σύστημα και οι σύνθετες προκλήσεις, που υπονομεύουν τις δημοκρατίες μας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης, εξέλιξης και αναπροσαρμογής των στρατιωτικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας».

«Οι αντίξοες αυτές συνθήκες επιβάλλουν αναντίλεκτα την ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρα αυτόνομα, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προκλήσεις ασφάλειας που παρουσιάζονται», τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής και πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδίωξε και πέτυχε να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση καίριων νομοθετικών φακέλων σε όλο το φάσμα θεμάτων της ευρωπαϊκής ατζέντας, περιλαμβανομένου του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να ηγηθεί για τους πολίτες της, για την υπεράσπιση των στρατηγικών συμφερόντων της και, κυρίως, για την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της, το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και για να καταστεί αυτό δυνατό, απαιτείται ενότητα και συλλογικότητα, που να αντικατοπτρίζονται στην ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας. Πρέπει άμεσα, γιατί αργήσαμε, να περάσουμε από τη λογική της ετοιμότητας στην πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα και η Ελλάδα έχει σημαίνοντα ρόλο στα ζητήματα αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης», υπογράμμισε η κ. Δημητρίου. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται συνεχής αναβάθμιση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους προγραμμάτων που εξελίσσουν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Εξάλλου, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας. «Μέσα από τους τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας που Ελλάδα και Κύπρος εγκαθίδρυσαν με ομονοούσες χώρες της περιοχής, μέχρι στιγμής με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο κα την Ιορδανία, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες και συνέργειες σε καίριους τομείς, περιλαμβανομένου του στρατιωτικού και αμυντικού τομέα. Κοινό μας όραμα είναι η επικράτηση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας σε αυτή την ταραχώδη περιοχή», κατέληξε.



Διαβάστε επίσης: Κυπριακό αλλά ζητήματα στη συνάντηση ΠτΒ με ΥΠΕΞ Ελλάδος



Πηγή: ΚΥΠΕ