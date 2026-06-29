Το Κυπριακό αλλά και ζητήματα που αφορούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «τα θέματα είναι αρκετά και έχουν να κάνουν τόσο με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες και τον κοινό βηματισμό που χρειάζεται, προκειμένου να λειτουργήσουμε ως υπερασπιστές των αρχών και αξιών μας αλλά βεβαίως και να διαφυλάξουμε αυτές τις αξίες που έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ σε αυτές τις μέρες».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο που αφορούν εξελιξεις στο Κυπριακό, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι σε αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι στις κινήσεις της δικής μας πλευράς προκειμένου να υπάρξει πραγματική πρόοδος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Σε αυτό τον σκοπό είμαστε ταγμένοι Ελλάδα και Κύπρος καθώς είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Δεν είναι μυστικό ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διάσταση των ελληνοτουρκικών και το τι ακριβώς ζητά η Τουρκία. Αυτά συζητήσαμε και είμαστε πάντα σε κοινό βηματισμό με την Ελλάδα για τις σωστές διπλωματικές κινήσεις», τόνισε.

Τέλος, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι είναι τιμή της που την Τρίτη θα απευθυνθεί στη Βουλή των Ελλήνων και πρόσθεσε ότι ειναι ιδιαίτερα σημαντική και η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό καθώς θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ