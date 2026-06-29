Ο "πρωθυπουργός" του ψευδοκράτους, Ünal Üstel, απέρριψε τα δημοσιεύματα του ελληνοκυπριακού Τύπου περί νέων σεναρίων για το Κυπριακό, διαμηνύοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν μεταβάλλει τη θέση της υπέρ της λύσης δύο κρατών, της κυριαρχικής ισότητας και της διατήρησης της αποτελεσματικής και ουσιαστικής εγγύησης της Τουρκίας. Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων İHA, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποδοχή οποιασδήποτε συμφωνίας που αποκλίνει από αυτές τις αρχές.

Η θέση για τη λύση του Κυπριακού

Ο Üstel, μιλώντας στο πρακτορείο İHA για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στον ελληνοκυπριακό Τύπο, υποστήριξε ότι η στάση των Τουρκοκυπρίων στο Κυπριακό παραμένει αμετάβλητη και ότι έχει διαμορφωθεί από κοινού με την Τουρκία.

«Η απάντηση που δίνει πάντοτε ο Τουρκοκύπριος σε αυτούς τους ισχυρισμούς είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η άποψη και η αποφασιστικότητα που επιδεικνύονται στον εθνικό αγώνα έχουν διαμορφώσει ένα κοινό όραμα χέρι-χέρι με τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Υποστήριξε ακόμη ότι οι Τουρκοκύπριοι έδωσαν «αγώνα επιβίωσης» την περίοδο 1950-1974, με την Τουρκία να βρίσκεται, όπως είπε, διαρκώς στο πλευρό τους, ενώ πρόσθεσε ότι η ίδια στήριξη συνεχίζεται από το 1974 μέχρι σήμερα στην οικονομική ανάπτυξη και την προσπάθεια προσαρμογής στον σύγχρονο κόσμο.

«Και σε αυτό το σημείο, η μητέρα πατρίδα μας, η Δημοκρατία της Τουρκίας, ήταν πάντα δίπλα μας».

Αναφερόμενος στη νέα πολιτική που, όπως είπε, ακολουθείται από το 2020, δήλωσε:

«Για εμάς, από το 2020 και μετά το τεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει. Πλέον για εμάς, στο νησί μπορεί να υπάρξει λύση με βάση τα δύο κράτη. Οι δύο λαοί, τα δύο κράτη και η κυριαρχική ισότητα στο νησί είναι σημαντικά».

Η «κόκκινη γραμμή» της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

«Αυτό το λέω σε κάθε πλατφόρμα. Στην “ΤΔΒΚ”, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της δικής μας, λέγαμε πάντα το εξής: Έχουμε μόνο μια κόκκινη γραμμή. Η εγγυήτρια χώρα σε αυτή τη χώρα είναι η Τουρκία. Δεν υπογράφουμε και δεν πρόκειται να υπογράψουμε καμία συμφωνία που δεν περιλαμβάνει την αποτελεσματική και έμπρακτη εγγύηση της Τουρκίας».

Ο Üstel υποστήριξε επίσης ότι η ίδια θέση εκφράζεται και από την Άγκυρα, υπενθυμίζοντας τις εκκλήσεις της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αναφερόμενος στη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε:

«Για εμάς, πλέον δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία στην Κύπρο αν δεν γίνει αποδεκτή η ύπαρξη των δύο λαών, των δύο κρατών και η κυριαρχική και διεθνής ισότητα αυτών των δύο κρατών».

Κατηγορίες προς την ελληνοκυπριακή πλευρά

Στις δηλώσεις του, ο Üstel απέδωσε στην ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθεια δημιουργίας κλίματος ανησυχίας στους Τουρκοκυπρίους.

«Αυτές οι κραυγές και οι ρητορικές που προβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά ωθούν τον λαό μας σε μεγάλη ανησυχία».

«Δεν παραχωρούμε ούτε ένα χαλίκι»

Ο Üstel υποστήριξε ότι η σημερινή στάση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής που είχαν ακολουθήσει οι Τουρκοκύπριοι ηγέτες Fazıl Küçük, Rauf Denktaş και Derviş Eroğlu.

«Όπως έλεγαν στο παρελθόν ο ηγέτης μας Δρ. Fazıl Küçük, ο Ιδρυτής Πρόεδρός μας κ. Denktaş και αργότερα ο Επίτιμος Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Δρ. Derviş Eroğlu· εμείς δεν παραχωρούμε στους Ελληνοκύπριους ούτε ένα χαλίκι έξω από τα σύνορά μας. Δεν παραχωρούμε ούτε εδάφη, ούτε απεμπολούμε την πατρίδα μας, ούτε εγκαταλείπουμε το κράτος ή τη σημαία μας».

Σύνδεση των σεναρίων με τις εκλογές στην ελληνοκυπριακή πλευρά

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους υποστήριξε ακόμη ότι τα σενάρια που δημοσιεύονται στον ελληνοκυπριακό Τύπο σχετίζονται με την προεκλογική περίοδο στην ελληνοκυπριακή πλευρά και με τις εξελίξεις στον ΟΗΕ.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά προβάλλει αυτές τις ρητορικές ως μια προετοιμασία για τις δικές της εκλογές που έχουμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο. Επίσης, λόγω του ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εισέρχεται στην τελευταία περίοδο της θητείας του στο τέλος του έτους, τίθεται θέμα παρουσίασης ενός νέου σχεδίου, καθώς και μια προσπάθεια να επιδειχθεί ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πρόθυμη. Αυτό [όμως] δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να γίνει αποδεκτό».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά παραμένει υπέρ του διαλόγου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Ο Τουρκοκύπριος έχει δηλώσει σε κάθε πλατφόρμα ότι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής συνομιλιών και ότι το υποστηρίζει. Ωστόσο, έχει επίσης εκφράσει σε κάθε πλατφόρμα ότι αυτές οι συνομιλίες πρέπει να διεξάγονται σε σωστή βάση».

Επίκληση των αποφάσεων Άγκυρας και ψευδοκράτους

Ο Üstel επικαλέστηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέρ της λύσης δύο κρατών, της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι η σχετική πολιτική έχει εγκριθεί τόσο από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας όσο και από τη λεγόμενη «Βουλή» του ψευδοκράτους.

Καταλήγοντας, δήλωσε:

«Όταν αυτές οι αποφάσεις είναι πασιφανείς, κάθε άλλη συμφωνία είναι ανύπαρκτη για τον Τουρκοκύπριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις ρητορικές. Δεν θα αφήσουμε αναπάντητες τις ρητορικές που στοχεύουν στην αναστάτωση του λαού μας. Το λέμε πάντα και θα συνεχίσουμε να το λέμε».