Με την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί σήμερα ο ΓΓ ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση τους γίνεται σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών της κ. Ολγκίν σε Λευκωσία, Άγκυρα και Αθήνα. Σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΓΓ του ΟΗΕ για την Παρασκευή, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 15 λεπτά μετά το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης (1915 ώρα Κύπρου).

Η κ. Ολγκίν, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητήσει με τον ΓΓ ΟΗΕ τα αποτελέσματα των επαφών τις με τις δύο πλευρές στην Κύπρο, καθώς και με την Ελλάδα και την Τουρκία.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για συζητήσεις με την ΕΕ και από εκεί θα επιστρέψει εκ νέου στη Λευκωσία για νέες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Στόχος του ΓΓ του ΟΗΕ είναι η οριστικοποίηση μιας νέας άτυπης συνάντησης 5+1 στη Ν. Υόρκη ή τη Γενεύη την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, με τελικό σκοπό την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ