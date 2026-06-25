Δεν πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερου σχολιασμού, καθώς δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδέες, απόψεις και φόρμουλες που δεν αποτελούν κοινό κτήμα, σύγκλιση ή συμφωνία από όλους τους εμπλεκόμενους, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συγκεκριμένη πρόταση-"φόρμουλα" για την επίλυση του Κυπριακού.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Φερίτ Χότζα, κληθείς να σχολιάσει τα σχετικά δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, ο κ. Κόμπος είπε ότι «δεν πρέπει να τύχουν ιδιαίτερου σχολιασμού, διότι δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία».

«Σημασία έχει η ίδια η Προσωπική Απεσταλμένη και ο Γενικός Γραμματέας πού θα καταλήξουν ως προς πώς πρέπει να κινηθούν. Ιδέες, απόψεις, προσεγγίσεις, διάφορες φόρμουλες, μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Δεν σημαίνει ότι είναι κοινό κτήμα από άποψη σύγκλισης ή συμφωνίας από όλους τους εμπλεκόμενους», σημείωσε.

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Ερωτηθείς για την αυριανή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Υπουργός είπε ότι «πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ενημέρωση που θα γίνει στον Γενικό Γραμματέα, ποιες οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα για το πώς προχωράμε παρακάτω».

«Δεν νομίζω να είναι θέμα δεδομένων βούλησης το πώς πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα. Είναι θέμα αν είμαστε έτοιμοι όλα τα μέρη προς αυτήν την κατεύθυνση. Από δικής μας πλευράς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμείς επιδιώξαμε να υπάρχει κινητικότητα. Εμείς επιδιώξαμε να υπάρχει ρόλος και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προσωπικού Απεσταλμένου, θέση για την οποία κατηγορήθηκε η κυβέρνηση, κατηγορήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι ίδιοι η ΕΕ και ο ΟΗΕ προωθούν αυτή την παράμετρο ως ενδεχομένως σημαντικής επίδρασης.

«Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν. Σίγουρα η συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης με τον Γενικό Γραμματέα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και πώς αξιολογούν τις προθέσεις όλων ακριβώς των μερών», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι από τις ανακοινώσεις της τ/κ πλευράς φαίνεται ότι δεν είμαστε στο ίδιο τέμπο, είπε ότι «εμείς είμαστε στο τέμπο που πρέπει να είμαστε, όχι μόνο να συμβαδίζουμε με τον ΓΓ ΟΗΕ και τη δική του βούληση, αλλά να είμαστε πιο μπροστά, προσπαθώντας ακριβώς να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε αυτήν την ταχύτητα και αυτό το τέμπο».

Εξάλλου, πρόσθεσε, «αυτό λέγαμε από την αρχή, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σε περιόδους όπου υπήρχε ακινησία και ποντάραμε στη σημασία της ΕΕ, αναδείξαμε αυτή τη σημασία, και για αυτό κατηγορηθήκαμε. Αυτή τη στιγμή όμως, βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται από όλους τους συμμετέχοντες».

Σημείωσε ότι μένει το ζήτημα πώς η Τουρκία θα αντιδράσει ως προς αυτή την πραγματικότητα, «ευελπιστώντας ότι θα μας οδηγήσει πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί της ουσίας του Κυπριακού, πάντα αποκλειστικά, φυσικά, εντός των παραμέτρων που θέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Πηγή: ΚΥΠΕ