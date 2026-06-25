Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sözcü για νέο σχέδιο διευθέτησης του Κυπριακού, που αποδίδεται στην ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν, έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Τουρκία ενόψει της άτυπης συνάντησης 5+1 στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι φερόμενες πρόνοιες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει παραχωρήσεις προς την ελληνοκυπριακή πλευρά και ανταλλάγματα προς την τουρκοκυπριακή, με στόχο συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Αναφέρεται ότι στους Ελληνοκυπρίους θα αποδοθούν τα Βαρώσια και η Μόρφου, ενώ στην τουρκοκυπριακή πλευρά θα προσφερθούν εκ περιτροπής προεδρία, συμμετοχή σε ομοσπονδιακό συμβούλιο, ένταξη στην ΕΕ, άρση εμπάργκο, απευθείας εμπόριο, επαφές και πτήσεις. Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι διαθέσιμα και για χρήση από την «ΤΔΒΚ».

Οι αντιδράσεις

Η Sözcü σημειώνει ότι Άγκυρα και τουρκοκυπριακή πλευρά αντιμετωπίζουν το σχέδιο με επιφυλάξεις. Παράλληλα, επικαλείται δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου που, κατά την εφημερίδα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να μην έχει απορρίψει πλήρως μια τέτοια προοπτική.

Το θέμα, σύμφωνα με την εφημερίδα, αναμένεται να τεθεί στη συνάντηση 5+1 στη Νέα Υόρκη. Η Sözcü παραλληλίζει το σενάριο με το Σχέδιο Ανάν του 2004 και υπενθυμίζει το τότε σύνθημα «Yes be annem», με το οποίο είχε προβληθεί στους Τούρκους η προοπτική ένταξης στην ΕΕ.

Παρέμβαση Γκιουρντενίζ

Η εφημερίδα προβάλλει και τις δηλώσεις του απόστρατου αντιναύαρχου Τζεμ Γκιουρντενίζ, ο οποίος θεωρείται ο πατερας του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο Γκιουρντενίζ χαρακτήρισε το σχέδιο «εξαιρετικά επικίνδυνο» και αναφέρθηκε στην παράδοση των Βαρωσίων και της Μόρφου, στην ένταξη του νησιού υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και στις απαιτήσεις του Τραμπ. Όπως δήλωσε: «Αν κατέβουν οι σημαίες της «ΤΔΒΚ» και της Τουρκίας από τα βουνά του Πενταδακτύλου, η Άγκυρα δεν θα μπορεί να κοιμηθεί».