Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ απέρριψε κάθε συζήτηση που αμφισβητεί την «κυριαρχική ισότητα», σε δηλώσεις του αναφορικά με δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό Τύπο για νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι δεν αποδέχεται σενάρια που δημιουργούν ερωτηματικά για την «ασφάλεια» και το «μέλλον» της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Υποστήριξε ότι η πολιτική της λύσης δύο κρατών αποτελεί πλέον «επίσημη» θέση και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, είπε πως οποιοδήποτε μοντέλο λύσης το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις ή κατάργηση της «εγγυητικής παρουσίας» της Τουρκίας είναι απορριπτέο.

«Προτεραιότητά μας δεν είναι η παραχώρηση, αλλά η ενίσχυση του κράτους μας και η αναβάθμιση της θέσης μας στη διεθνή σκηνή», δήλωσε αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. Πρόσθεσε ότι η «κυβέρνηση» δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις της, λέγοντας ότι για την τουρκοκυπριακή πλευρά η ύπαρξη δύο «κρατών» στο νησί αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα.

Κατέληξε λέγοντας πως η λύση του περιουσιακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ανταλλαγής, αποζημιώσεων και μηχανισμών προστασίας των δικαιωμάτων των υφιστάμενων χρηστών, και όχι μέσω εδαφικών αναπροσαρμογών.



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Πηγή: ΚΥΠΕ