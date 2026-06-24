Χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς μέλη του Βρετανικού κοινοβουλίου έχουν αποσταλεί τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο της εκστρατείας #HandsOffCyprus, που διοργάνωσε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την έναρξη της τουρκικής εισβολής και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, μέσω της διαδικτυακής καμπάνιας έχουν ήδη σταλεί χιλιάδες μηνύματα σε περισσότερους από τους μισούς βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, με στόχο να διατηρηθεί το Κυπριακό ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κεντρικό μήνυμα της φετινής εκστρατείας είναι ότι η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια λύση του Κυπριακού που να βασίζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, να συνάδει με το διεθνές δίκαιο και το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, ευχαρίστησε την κυπριακή παροικία για τη στήριξη που παρέχει μέχρι στιγμής στην εκστρατεία, υπογραμμίζοντας ότι κάθε χρόνο η πρωτοβουλία κατορθώνει να προσεγγίσει περισσότερους από το 50% των Βρετανών βουλευτών.

«Αυτό στέλνει το μήνυμα σε κάθε βουλευτή ότι η βρετανοκυπριακή κοινότητα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να καταστεί σαφές ότι οι Κύπριοι επιθυμούν τον τερματισμό της παράνομης και συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραολής.

Η Ομοσπονδία καλεί όσους δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει στην εκστρατεία να αποστείλουν μήνυμα στον βουλευτή της εκλογικής τους περιφέρειας και να κοινοποιήσουν την πρωτοβουλία σε συγγενείς και φίλους, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και συμβάλλει στη διατήρηση του Κυπριακού στην πολιτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εκστρατεία #HandsOffCyprus πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τη βρετανοκυπριακή κοινότητα ενόψει της επετείου της τουρκικής εισβολής του 1974, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Βρετανών βουλευτών για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις θέσεις της παροικίας για την επανένωση της Κύπρου.

Η διαδικτυακή καμπάνια, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα cypriotfederation.org.uk/mp, επιτρέπει την αποστολή του μηνύματος σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, πρόκειται για μια απλή ενέργεια με σημαντικό όμως πολιτικό αντίκτυπο, καθώς μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη βρετανική κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ