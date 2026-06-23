Δεν πρόκειται να δοθεί ούτε μια σπιθαμή γης ούτε συζητούμε τις εγγυήσεις της Τουρκίας, ανέφερε ο «πρόεδρος της βουλής» Ζιγιά Όζτουρκλερ σχολιάζοντας πληροφορίες στον ε/κ Τύπο για το περιεχόμενο φερόμενου σχεδίου λύσης από τα ΗΕ. Στα δημοσιεύματα αντέδρασε και ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε «κόκκινες γραμμές» της τ/κ πλευράς, ενώ ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί έκανε λόγο για «ονειροπόλους» που πέφτουν θύματα τέτοιων ειδήσεων.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο μιας συνάντησης που είχε σήμερα ο κ. Όζτουρκλερ ανέφερε ότι ο στρατός της «μητέρας πατρίδας Τουρκίας» είναι παρών σε αυτό το νησί και θα συνεχίσει να είναι. «Η μητέρα πατρίδα μας, η Τουρκία, θα είναι πάντα εγγυήτριά μας» πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι πάντα υποστήριζαν την κυριαρχική ισότητα και μια λύση δύο κρατών και ισχυρίστηκε ότι μια βιώσιμη συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση μιας λύσης δύο κρατών και της κυριαρχικής ισότητας.

Το κοινό, είπε, πρέπει να πιστεύει τις δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη και τις επίσημες φωνές του τ/κ «κράτους» και όχι τον ε/κ Τύπο.

Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, σε δική του ανάρτηση, ανέφερε ότι οι εγγυήσεις της «μητέρας πατρίδας Τουρκίας» είναι «κόκκινη γραμμή για τον τουρκοκυπριακό λαό». Το μέλλον, συνέχισε «δεν βρίσκεται σε μια δήθεν συνεργασία με την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά στις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών. Αυτή είναι η μόνη και αληθινή λύση στο κυπριακό πρόβλημα».

Μίλησε για επιχείρηση δημιουργίας εντυπώσεων από την ε/κ πλευρά «επαναλαμβάνοντας επανειλημμένα σενάρια που είναι σαφώς μη ρεαλιστικά, σαν ένα μπαγιάτικο πιάτο. Δυστυχώς, υπάρχουν εκείνοι στη δική μας πλευρά που πιστεύουν σε αυτά τα αβάσιμα σενάρια και τρέφουν προσδοκίες, ακόμη και εκείνοι που φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο σε αυτό το παιχνίδι».

Κατά τον κ. Ερτουγρούλογλου, η μόνη αλήθεια στην οποία συμφωνούν όλα τα μέρη ως αποτέλεσμα των συναντήσεων σε μορφή 5+1 που πραγματοποιήθηκαν μία φορά το 2021 και δύο φορές το 2025 είναι ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για διαπραγμάτευση. «Ενώπιον αυτής της αλήθειας, ποιος είναι ο λόγος πίσω από την αναπαράσταση αυτού του παιχνιδιού σήμερα» διερωτήθηκε. Θεωρεί δε ότι παρόλο που ο Τ/κ ηγέτης είπε πως δεν ασχολείται με την διάχυση ελπίδων «είναι υπεύθυνος για αυτό το χάος».

Με τίτλο «Ντεζαβού» ο πρόεδρος του ΚΑ των εποίκων και «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί σχολιάζοντας σε δική του ανάρτηση τα σενάρια και τις πληροφορίες στον ε/κ Τύπο, γράφει ότι «οι ονειροπόλοι και φιλοελληνοκύπριοι έχουν ήδη πέσει θύματα αυτών των χειριστικών ειδήσεων. Έχουν ήδη αρχίσει να λένε πράγματα όπως: ‘Φυσικά και οι εγγυήσεις πρέπει να αφαιρεθούν, ποιος χρειάζεται εγγυητές σε αυτόν τον αιώνα;’ ή: ‘Αν η Μόρφου, η Μεσαορία και το Βαρώσι πρόκειται να δοθούν, ας είναι. Τίνος η περιουσία δίνεται σε ποιον;’»

Σύμφωνα με τον κ. Αρικλί, πριν από το Σχέδιο Ανάν, παράλληλα με αυτές τις χειριστικές – όπως τις χαρακτήρισε - ειδήσεις, υπήρχαν διαφημίσεις που απευθύνονταν στο κοινό και ενθουσίαζαν ιδιαίτερα τους νέους. «Για παράδειγμα, οι πτήσεις Τύμπου-Παρίσι που θα ξεκινούσαν μετά από μια λύση, οι βίλες με πισίνες που θα κατασκευάζονταν στην πεδιάδα Κιόνελι για ανθρώπους που θα γίνονταν πρόσφυγες, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Βαρκελώνη-Τσετινκάγια που θα διεξαγόταν την επόμενη μέρα της λύσης. Αυτοί ήταν οι υπερβολικοί τίτλοι εφημερίδων και οι καμμένοι εγκέφαλοι. Είναι άσκοπο να προσπαθείς να εξηγήσεις οτιδήποτε σε αυτούς τους τύπους. Σε έναν ονειροπόλο που ισχυρίζεται ότι οι εγγυήσεις είναι περιττές, όσο κι αν αναφέρεις τη Βοσνία ή τη Γάζα ως παραδείγματα, θα σε κοιτάξουν με άδεια και ανούσια μάτια. Σε έναν φιλέλληνα που λέει ότι η ε/κ περιουσία πρέπει να επιστραφεί στους Έλληνες, όσο κι αν μιλάς για το ΕΔΑΔ, την απόφαση Δημόπουλου ή τους "συναισθηματικούς δεσμούς" που αναφέρονται σε αυτήν την απόφαση, θα σε ακούσουν να σφυρίζεις» πρόσθεσε.

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Πηγή: ΚΥΠΕ