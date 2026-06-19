Σκληρές αιχμές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας, καθώς και προειδοποιήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, διατύπωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

O Γκιουλέρ χαρακτήρισε τη συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA) μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας «πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα» και διεμήνυσε ότι η Τουρκία διαθέτει την ισχύ και την αποφασιστικότητα να απαντήσει σε οποιαδήποτε κίνηση θεωρήσει ότι στρέφεται κατά των συμφερόντων της ίδιας και της αποκαλούμενης από την Άγκυρα «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»).

Κύπρος, Γαλλία και Ανατολική Μεσόγειος

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας συνέδεσε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και υποστήριξε ότι τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η Άγκυρα για την ασφάλεια της «ΤΔΒΚ» αποσκοπούν στη διατήρηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ και οι απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «κατέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο ευαίσθητο ζήτημα είναι η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου». Υποστήριξε επίσης ότι τα πρόσθετα μέτρα που έχει λάβει η Τουρκία για την ασφάλεια της «ΤΔΒΚ» εξυπηρετούν όχι μόνο την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αλλά και «τη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ασφάλειας σε ολόκληρο το νησί».

Αναφερόμενος στη συμφωνία SOFA μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό οι δρώντες που υποτίθεται ότι παράγουν ασφάλεια να απέχουν από βήματα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις περιφερειακές εντάσεις και να δίνουν προτεραιότητα στην κατανόηση διά του διαλόγου, τη συνεργασία και την κοινή ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε στενά ορισμένες πρωτοβουλίες στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, καθώς και εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξίσωση της περιφερειακής ασφάλειας. Τέλος, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Γαλλίας -η οποία δεν έχει καθεστώς εγγυήτριας- και της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου" είναι, στην πραγματικότητα, μια πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα, η οποία διαταράσσει ευαίσθητες ισορροπίες και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο».

Προειδοποιήσεις για τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους

Ο Γκιουλέρ προχώρησε και σε έμμεση προειδοποίηση προς όσους, κατά την τουρκική προσέγγιση, επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι καμία πρωτοβουλία που στρέφεται κατά των συμφερόντων της Τουρκίας και της «ΤΔΒΚ» δεν μπορεί να επιτύχει.

Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι, δεδομένης της στρατιωτικής ισχύος, της αποτρεπτικής ικανότητας και της περιφερειακής θέσης της Τουρκίας, «οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή συμμαχία θέτει στο στόχαστρο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου δεν μπορεί να έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ορισμένες προσεγγίσεις, αντί να ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ενδέχεται να καταστήσουν κάποιους δρώντες μέρος των συγκρούσεων και των κρίσεων και να βλάψουν μακροπρόθεσμα την ασφάλεια των λαών της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «έχουν την ισχύ, την ικανότητα και την ακλόνητη αποφασιστικότητα να δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε τετελεσμένα και εχθρικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Ρόλος εγγυήτριας δύναμης

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε επίσης τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας.

«Η Τουρκία διατηρεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναμη στη νόμιμη βάση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Η ασφάλεια, η ειρήνη και η ευημερία των Τουρκοκυπρίων είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τον εποικοδομητικό διάλογο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, η βούλησή μας να εκπληρώσουμε τις ευθύνες μας ως εγγυήτριας δύναμης ενόψει εξελίξεων που θα απειλήσουν την ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι απόλυτη».



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