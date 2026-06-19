Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας σε Συγκρούσεις, η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων τονίζει την ανάγκη προστασίας των θυμάτων, απόδοσης δικαιοσύνης και ουσιαστικής στήριξης των επιζώσων γυναικών του 1974.

Σε ανακοίνωσή της η κίνηση αναφέρει ότι «η πρόσφατη έγκριση ψηφίσματος στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου που υπέστησαν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αναγνώρισης μιας αλήθειας που έμεινε για δεκαετίες στη σιωπή».

«Σε έναν κόσμο όπου οι πόλεμοι συνεχίζουν να ξεριζώνουν ανθρώπους, η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια και τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπορούν να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Καμία γυναίκα μόνη. Καμία αλήθεια στη σιωπή. Καμία ατιμωρησία», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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