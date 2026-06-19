Η φράση του «βουλευτή» του ΡΤΚ, Ασίμ Ακάνσοϊ σε διαδικτυακή εκπομπή ότι δεν τον ικανοποίησε η δήλωση της Τουρκίας για δύο κράτη που θα υπάρχουν δίπλα – δίπλα, μετά την συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνγκελα Ολγκίν στην Άγκυρα προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του ΚΕΕ και «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ.

Ο κ. Ουστέλ καλεσμένος χθες επίσης σε διαδικτυακή εκπομπή σχολίασε την δήλωση Ακάνσοϊ ως ένα «ακατάλληλο και ατυχές ξέσπασμα». Ο πρόεδρος του ΚΕΕ είπε ότι η Τουρκία σε κάθε φόρουμ δηλώνει ότι το μοντέλο ομοσπονδιακής λύσης δεν βρίσκεται πλέον στην ατζέντα και υπενθύμισε ότι η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα για την λύση δύο κρατών και ένα παρόμοιο ψήφισμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία στη «βουλή» του ψευδοκράτους.

Όσοι ασκούν τέτοιες επικρίσεις, είπε, θα πρέπει να σέβονται τις απόψεις των άλλων γιατί μπορεί να τους ρωτήσουν ‘είστε εσείς που θα αποφασίσετε για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας;’

Οι δηλώσεις Φιντάν, ανέφερε ο κ. Ουστέλ, ήταν ένας τρόπος να γίνει γνωστή στη διεθνή κοινότητα η υφιστάμενη πραγματικότητα στην Κύπρο. «Οι δηλώσεις του Φιντάν είναι μια κραυγή προς την διεθνή κοινότητα για την πραγματικότητα στην Κύπρο. Παρά ταύτα, στον βουλευτή μας εδώ δεν άρεσε αυτή η δήλωση», είπε.

Χθες το απόγευμα απάντησε στον πρόεδρο του ΚΕΕ ο ίδιος ο Ασίμ Ακάνσοϊ μέσω των ΜΚΔ γράφοντας ότι σέβεται πάντα όσους ασκούν ειλικρινή κριτική αφού τον ακούσουν και όσους διαφωνούν με τις απόψεις του. «Οι διαφορετικές απόψεις είναι ο πλούτος της δημοκρατικής ζωής. Ωστόσο, όταν βλέπω όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν διαμάχη βγάζοντας συγκεκριμένες δηλώσεις από τα συμφραζόμενα και όχι ολόκληρα τα λόγια μου, καταλαβαίνω το ζήτημα πιο καθαρά».

Φυσικά, συνέχισε, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το Κυπριακό. «Ωστόσο, υπάρχει μια αμετάβλητη αλήθεια: Μια διαρκής, ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση είναι ζωτική αναγκαιότητα. Ο χρόνος της λύσης είναι εξίσου σημαντικός με το περιεχόμενό της. Δεν έχουμε ούτε την υπομονή να περιμένουμε δεκαετίες ακόμα, ούτε σκοπεύουμε να περιοριστούμε στα όρια του τρέχοντος στάτους κβο. Η λύση είναι επείγουσα».

Ο κ. Ακάνσοϊ ανέφερε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να υπερασπίζεται αποφασιστικά την προοπτική μιας ομοσπονδιακής λύσης, προσθέτοντας ότι σε κρίσιμες περιόδους της ιστορίας, αυτοί που παράγουν αποτελέσματα δεν είναι αυτοί που κλιμακώνουν τη σύγκρουση, αλλά αυτοί που μπορούν να ενεργήσουν αποφασιστικά προς την επίτευξη κοινών στόχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ