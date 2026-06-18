Απεβίωσε ο Λοχαγός Νικόλαος Καλογήρου, τότε Διοικητής του 2ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού, Ο Λοχαγός του «Γίγαντα Αιχμαλώτου».

Ο Καλογήρου απεβίωσε στις Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, ο τότε Διοικητής του 2ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού, Ελληνοκύπριος Λοχαγός Νικόλαος Καλογήρου (ή «Καλόγηρος»), με καταγωγή από τον Μαραθόβουνο.

Ο Λοχαγός Νικόλαος Καλογήρου είχε λάβει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων και, μετά την ανεξαρτησία, κατατάχθηκε στον Κυπριακό Στρατό. Τον Ιούνιο του 1964 (Κ.Δ.Π. 139/1964), με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αποσπάστηκε στην Εθνική Φρουρά.

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Η τουρκική εισβολή του 1974 τον βρήκε σε ηλικία περίπου 40 ετών να διοικεί, ως Λοχαγός της Εθνικής Φρουράς, τον 2ο Λόχο του 211 Τάγματος Πεζικού. Ο Τομέας Ευθύνης του ήταν το κεντρικό τμήμα της Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας (Καϊμακλί, Παλουριώτισσα, Άγιος Κασσιανός).

Ψύχραιμος, αποφασιστικός και οργανωτικός ηγέτης, διοίκησε τον λόχο του πάντα από την πρώτη γραμμή των φυλακίων. Σταθεροποίησε τη γραμμή άμυνας εντός των τειχών και κράτησε ανέπαφη όλη την Πράσινη Γραμμή, από τη Φανερωμένη μέχρι το Regis, χωρίς να υποχωρήσει ούτε βήμα.

«Ο Λόχος που δεν υποχώρησε» υπό τον Λοχαγό Καλογήρου δεν έκανε ούτε βήμα πίσω. Κράτησαν κάθε φυλάκιο και διατήρησαν τη Λευκωσία ελεύθερη, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος με 19 πεσόντες και δεκάδες τραυματίες, κρατώντας όμως την τιμή των όπλων αλώβητη.

Τα τελευταία χρόνια, η επίγεια μνήμη του Λοχαγού Καλογήρου μπορεί να είχε εξασθενήσει, όμως η Ιστορία δεν ξεχνά.

Σήμερα, σε ηλικία 92 ετών, ο Λοχαγός Καλογήρου περνά στην αιωνιότητα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αποβιώσαντος Σχη ε.α Νίκου Καλογήρου

Αιωνία του η μνήμη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 18/6 και ώρα 4μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγίου Πολυδώρου Καϊμακλί. Συλλυπητήρια από 3:30μ.μ.

Το βιβλίο «Ο λόχος που δεν υποχώρησε: Το χρονικό του 2ου λόχου 211 τάγματος πεζικού» του Κύπρου Λουκαΐδη καταγράφει τη δράση του Λοχαγού Καλογήρου και των ανδρών του το 1974. Η έκδοση αποτελεί έγκυρη πηγή για τα γεγονότα στις περιοχές Καϊμακλί, Παλουριώτισσα και Άγιος Κασσιανός στη Λευκωσία.