Σε οργανωμένη επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε σήμερα η εφημερίδα Μιλλιέτ με σειρά άρθρων.



Συγκεκριμένα ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Οζάι Σεντίρ, ο οκαλεί την Άγκυρα να στραφεί όχι κατά των Ελληνοκυπρίων, αλλά κατά του Ψηφίσματος 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στο άρθρο με τίτλο «Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε όχι με τους Έλληνες, αλλά με το Ψήφισμα 186», ο Τούρκος σχολιαστής χαρακτηρίζει την απόφαση του 1964 ως «τη μεγαλύτερη παραδοξότητα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας», επειδή αναγνώρισε, όπως ισχυρίζεται, τους Ελληνοκυπρίους ως μοναδικούς εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο αρθρογράφος επαναλαμβάνει πάγιες τουρκικές θέσεις, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004 παραβίασε τις συμφωνίες του 1960, ενώ εισηγείται πολιτικές και νομικές κινήσεις από πλευράς Άγκυρας για ανατροπή των υφιστάμενων διεθνών δεδομένων.

Παράλληλα, προτείνει αξιοποίηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά και προσφυγές σε διεθνή δικαστήρια, με στόχο, όπως αναφέρει, να ασκηθεί πίεση στην Κυπριακή Δημοκρατία.



Υπενθυμίζεται πως το Ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, που υιοθετήθηκε στις 4 Μαρτίου 1964, αποτέλεσε κομβική εξέλιξη για το Κυπριακό, καθώς προέβλεψε τη δημιουργία της Ειρηνευτικής Δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ και κάλεσε σε αποκατάσταση της τάξης μετά τις διακοινοτικές συγκρούσεις. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη λειτουργία της Κυπριακής κυβέρνησης ως της διεθνώς αναγνωρισμένης κρατικής αρχής, στοιχείο που μέχρι σήμερα θεωρείται καθοριστικό για τη διεθνή νομική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Σε άλλο άρθρο καταγράφεται αντίδραση στην επικείμενη συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υπογραφεί τον Ιούνιο στο Παρίσι. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι νομικά εφικτή χωρίς συναίνεση της τουρκοκυπριακής πλευράς, επικαλούμενο τις συμφωνίες του 1960 και το καθεστώς εγγυήσεων. Παράλληλα, Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία της Γαλλίας δεν θα αλλάξει τις στρατιωτικές ισορροπίες λόγω της γεωγραφικής και στρατιωτικής υπεροχής της Τουρκίας αλλά ενδέχεται να αυξήσει την πολιτική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.





Τα δημοσιεύματα εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης τουρκικής ρητορικής αμφισβήτησης της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενίσχυσης της θέσης περί «κυριαρχικής ισότητας» του ψευδοκράτους.



