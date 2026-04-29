Σε έντονα προκλητική ανάρτησή στο Χ ο τούρκος προπαγανιστής Σεφά Καραχασάν, πρώην δημοσιογράφος της εφημερίδας Milliyet και του TRT, υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε «μικρό Ισραήλ» υπό την κυριαρχία Ισραήλ και Γαλλίας, προβλέποντας ότι στο μέλλον οι Ελληνοκύπριοι θα μετανιώσουν για την πορεία που ακολουθεί η ηγεσία τους.

Ο Καραχασάν αναφέρει συγκεκριμένα ότι «χιλιάδες ισραηλινές οικογένειες έχουν εγκατασταθεί» στη Λάρνακα και τη Λεμεσό, ενώ «οι στρατιωτικές βάσεις των Ελληνοκυπρίων βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο». Όπως γράφει, «οι Ισραηλινοί κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν», με αποτέλεσμα η «Νότια Κύπρος». όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να έχει γίνει «μικρό Ισραήλ».

Στη συνέχεια εστιάζει στη Γαλλία, επικαλούμενος δηλώσεις του πρώην συναδέλφου του στην Milliyet, Καντρί Γκιουρσέλ, σύμφωνα με τον οποίο η Γαλλία «έχει δυσανεξία απέναντι στην Τουρκία». Ο Τούρκος αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Κύπρος είναι «ζωτικής σημασίας» για την Άγκυρα και ότι η Γαλλία, μέσω του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εκμεταλλεύεται την «τουρκοφοβία» του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για να προωθήσει πολιτική έντασης.

Σημειώνει ότι η Γαλλία είχε ήδη μετατρέψει το λιμάνι στο Μαρί σε βάση της και τώρα προχωρά σε βήματα για μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο νησί.

«Δύο χώρες έχουν καταλάβει τη ''Νότια Κύπρο''», τονίζει ο Καραχασάν, προσθέτοντας ότι η «ελληνοκυπριακή ηγεσία» λειτουργεί ως «δούλος» Ισραήλ και Γαλλίας. Όπως αναφέρει, «αυτό δεν το λέω μόνο εγώ», αλλά και η κυπριακή αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης καθημερινά μιλούν για «κατοχή».

Η ανάρτηση ανοίγει και κλείνει με την προκλητική αναφορά ότι «θα έρθει η μέρα που ο κυπριακός λαός θα πει: “Μακάρι το 1974 ολόκληρο το νησί να είχε περάσει υπό τουρκικό έλεγχο” και να κυμάτιζε η τουρκική σημαία στη Λεμεσό και τη Λάρνακα».

Ο Καραχασάν ανέβασε και φωτογραφία με Τεχνητή Νοημοσύνη που απεικονίζει την τουρκική σημαία να κυματίζει σε κάστρο της Λεμεσού.



