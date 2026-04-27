Οι δηλώσεις το Προέδρου Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν «είναι τέτοιας φύσης που θα βλάψουν σοβαρά την ειρήνη και την ηρεμία στο νησί» υποστηρίζει ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ. Παράλληλα, εκφράζει τη «συμβουλή» του στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λέγοντας του πως πρέπει «να εγκαταλείψετε αυτά τα επικίνδυνα βήματα το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, θα είστε και πάλι οι χαμένοι».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ σε γραπτή του δήλωση λέει ότι η ανακοίνωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι Γάλλοι στρατιώτες θα αναπτυχθούν στις ελεύθερες περιοχές είναι ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο, προκλητικό και απαράδεκτο βήμα. Ενώ από τη μία πλευρά ο Χριστοδουλίδης και η νοοτροπία του μιλούν για μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης, από την άλλη αγνοούν και περιφρονούν τον τουρκοκυπριακό λαό».

Η δήλωση αυτή, συνεχίζει, αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις πραγματικές του προθέσεις του Ε/κ ηγέτη και υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία ή δράση στην Κύπρο απαιτεί τη συγκατάθεση και την έγκριση του τουρκοκυπριακού «λαού». Χωρίς αυτήν την έγκριση, προσθέτει, είναι άκυρη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Ουνάλ Ουστέλ υποστηρίζει επίσης ότι «αλαζονικές δηλώσεις και συμπεριφορές» είχε και ο Γάλλος Πρόεδρος. «Η Γαλλία, γνωστή για την προς όφελός της προσέγγιση σε σχεδόν κάθε χώρα στην οποία εισέρχεται, το μόνο που μπορεί να προσφέρει στους Ελληνοκυπρίους είναι μεγάλη απογοήτευση μακροπρόθεσμα».

Κανένα μέλος της ΕΕ, προσθέτει, δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ή να εμπλέκεται σε ενέργειες που αγνοούν «τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ασφάλεια» του ψευδοκράτους, συμπληρώνει.

Αυτό που αναμένεται από τον Μακρόν και την ΕΕ, συνεχίζει, είναι να εγκαταλείψουν την αποικιοκρατική τους προσέγγιση στο κυπριακό ζήτημα και να υιοθετήσουν μια δίκαιη στάση.

Τα βήματα που λαμβάνονται και πρόκειται να ληφθούν αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους σίγουρα θα λάβουν την απαραίτητη απάντηση, σύμφωνα με τον κ. Ουστέλ που αναφέρει ότι απευθύνει «σαφή προειδοποίηση» στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Όπως λέει, «μετατρέπετε τη νότια Κύπρο σε βάση ξένων στρατιωτών και σε σφαίρα επιρροής ξένων δυνάμεων. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής δεν θα ωφελήσουν ούτε εσάς ούτε τον ελληνοκυπριακό λαό με κανέναν τρόπο. Η συμβουλή μου είναι να εγκαταλείψετε αυτά τα επικίνδυνα βήματα που θα σκιάσουν το μέλλον σας το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, θα είστε και πάλι ο ηττημένος».



