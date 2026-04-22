Απάντηση στο δημοσίευμα του SigmaLive που αφορά τη συμπερίληψη του βιβλίου της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου «και πολλά επικράνθη: Η Ελένη της Καρπασίας», στη βραχεία λίστα των Βραβείων Λογοτεχνίας της ΕΕ.

Μέσω του δικηγόρου της Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, η κ. Περικλέους αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το έργο της κ, Περικλέους, με τον πιο πάνω τίτλο δεν αποτελεί βιογραφία, αλλά λογοτεχνικό βιβλίο εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα, το οποίο συνδυάζει στοιχεία μυθοπλασίας, γεγονός που ήταν σαφές από την αρχή της συγγραφής του. Έμπνευση για τη συγγραφή του αποτέλεσε τόσο η ιστορία της κας Φωκά, όσο και η ιστορία και τα βιώματα κι άλλων προσώπων εγκλωβισμένων, όπως μεταξύ άλλων και των μαθητών της. Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, αναφέρονται ρητώς και με σαφήνεια τα εξής:

«Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από μαρτυρίες της Ελένης Φωκά, από πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, ωστόσο περιλαμβάνει πολλά στοιχεία μυθοπλασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα σε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις μέσα από τη μυθοπλασία αυτή είναι απολύτως συμπτωματική».

Στις «Ευχαριστίες» στο τέλος του βιβλίου, καταγράφονται όλα τα πρόσωπα, πέραν από την κ. Φωκά που αποτέλεσαν έμπνευση για την κ. Περικλέους και τις ιστορίες των οποίων άκουσε προκειμένου να συνθέσει το έργο της. Η κ. Περικλέους, κατά τη συγγραφή του έργου, προέβη σκοπίμως στην ενσωμάτωση στοιχείων μυθοπλασίας, ακριβώς προς αποφυγή οποιασδήποτε σύνδεσης με πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις, την οποία δεν επιθυμούσαν τα λοιπά πρόσωπα, η ιστορία των οποίων καταγράφηκε στο βιβλίο. Επιπλέον, η χρήση των εν λόγω στοιχείων μυθοπλασίας τελούσε σε πλήρη γνώση και συναίνεση όλων των προσώπων που συνέβαλαν με τις μαρτυρίες τους στη διαμόρφωση του περιεχομένου του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένης και της κ. Φωκά.

Το έργο επομένως, είναι σαφώς λογοτεχνικό και μυθοπλαστικό και ως τέτοιο εκδόθηκε, κυκλοφόρησε, διαφημίστηκε και παρουσιάστηκε, στην παρουσία, γνώση και συναίνεση της κας Φωκά, η οποία συμμετείχε στις εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου, εκπομπές και άλλες παρουσιάσεις, καθώς και στη δραματοποίηση του βιβλίου και στο ανέβασμα του δραματοποιημένου έργου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα της κ. Περικλέους, προϊόν πολύχρονων κόπων και προσπαθειών, εκτεταμένης, πολυετούς και ενδελεχούς έρευνας, καθώς και επίμονης και πολύωρης συγγραφικής εργασίας της ίδιας, περιλαμβανομένων ερευνών σε αρχεία, διασταύρωση πληροφοριών και δημιουργική ευθύνη, λογοτεχνικής και συγγραφικής δημιουργίας.

Το βιβλίο είχε άλλωστε, συμπεριληφθεί και στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων, στην κατηγορία «Μυθιστόρημα», εν γνώσει της κας Φωκά και χωρίς να εγερθεί παρόμοιο ζήτημα, ενώ η συμπερίληψη στη βραχεία λίστα έγινε μετά από αξιολόγηση της ποιότητας του βιβλίου ως μυθιστορήματος. Δεν είναι κατανοητό γιατί εγείρεται τώρα ένα παρόμοιο ζήτημα, με σκοπό να αμφισβητηθεί εκ των έσω μια υποψηφιότητα που σε τελική ανάλυση, είναι καθ’ όλα τιμητική για την κυπριακή λογοτεχνία και ταυτόχρονα αναδεικνύει τους αγώνες και εμπειρίες των Κυπρίων εγκλωβισμένων, περιλαμβανομένης προφανώς και της ίδιας της κας Φωκά."

