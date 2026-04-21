Σε μια σοβαρή καταγγελία που εγείρει ζητήματα δεοντολογίας και ιστορικής ακρίβειας προχώρησε η Ελένη Φωκά, αναφορικά με τη συμπερίληψη της βιογραφίας της στη βραχεία λίστα των Βραβείων Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL) για το 2026.

Με επιστολή του προς τα μέλη της επιτροπής του θεσμού, ο νομικός εκπρόσωπος της κ. Φωκά, Λάρης Βραχίμης, ζητά την άμεση απόσυρση του βιβλίου «Και πολλά επικράνθη – Η Ελένη της Καρπασίας» της συγγραφέως Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της πελάτιδάς του για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται το έργο.

Το επίκεντρο της διαφωνίας έγκειται στο γεγονός ότι το βιβλίο, το οποίο αποτελεί την επίσημη βιογραφία της κ. Φωκά βασισμένη σε δικές της, λεπτομερείς προσωπικές μαρτυρίες, έχει καταταχθεί από τον θεσμό στην κατηγορία της μυθοπλασίας.

Σύμφωνα με την επιστολή, η κατάταξη αυτή διαστρεβλώνει πλήρως τη φύση του έργου και, το σημαντικότερο, παρουσιάζει τις πραγματικές και συχνά οδυνηρές εμπειρίες ζωής της κ. Φωκά ως προϊόντα φαντασίας και μυθοπλαστικής επινόησης. Η πλευρά της κ. Φωκά υπογραμμίζει ότι αυτή η εξέλιξη συνιστά βαρύτατη προσβολή στην προσωπική της αξιοπρέπεια, αλλά και στην ιστορική αλήθεια των γεγονότων που η ίδια βίωσε στην κατεχόμενη Κύπρο.

Παράλληλα, επισημαίνεται μια σημαντική τεχνική παράμετρος που αφορά τους κανονισμούς των βραβείων, καθώς το European Union Prize for Literature απευθύνεται αποκλειστικά σε έργα μυθοπλασίας. Ως εκ τούτου, η πλευρά της κ. Φωκά υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, όντας μια επαληθεύσιμη βιογραφία και όχι δημιούργημα μυθοπλασίας, δεν πληροί εξαρχής τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Καταλήγοντας, η επιστολή καλεί τους διοργανωτές να επιδείξουν τον δέοντα σεβασμό στην ιστορία της δασκάλας της Καρπασίας και να προχωρήσουν στην άμεση επιβεβαίωση της απόσυρσης της υποψηφιότητας, αποκαθιστώντας την πραγματική διάσταση του έργου ως ιστορικής μαρτυρίας.