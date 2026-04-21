Προς αποκλιμάκωση της έντασης στη νεκρή ζώνη κινούνται οι προσπάθειες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, ανέφερε την Τρίτη ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά, μετά τη συνάντηση σχεδόν μίας ώρας που είχε στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας τη σημασία να επικρατεί ηρεμία στην περιοχή.

Ο κ. Λακρουά δήλωσε εξερχόμενος του Προεδρικού ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν το Κυπριακό και η κατάσταση στη νεκρή ζώνη, επισημαίνοντας πως είναι σημαντικό να επικρατεί ηρεμία.

Ανέφερε επίσης ότι το πρωί επισκέφθηκε την Πύλα και ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούνται συνθήκες ηρεμίας στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι τα επεισόδια που σημειώθηκαν καταδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Αρχικά ανέφερε ότι είχε μια «πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση» με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη προσθέτοντας ότι συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, «η οποία είναι, φυσικά, μια πολύ σημαντική διαδικασία».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, ο ρόλος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να συνεχίσει να επικρατεί ηρεμία στην νεκρή ζώνη και πρόσθεσε ότι η ειρηνευτική αποστολή είναι στην υπηρεσία της πολιτικής διαδικασίας.

Ο κ. Λακρουά ανέφερε ότι σήμερα το πρωί επισκέφθηκε την Πύλα και ότι ανέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πως η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να εργάζεται «ακούραστα» για να υπάρξει αποκλιμάκωση.

«Βλέπουμε ότι η κατάσταση οδεύει προς την αποκλιμάκωση και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να συνεχιστεί αυτή η πορεία», είπε.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ τόνισε ότι «τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαίωσαν τη σημασία του ρόλου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εκτίμηση που εξέφρασε προς το έργο της ειρηνευτικής δύναμης.

«Η παρουσία μιας ουδέτερης και αμερόληπτης αποστολής στην νεκρή ζώνη, πιστεύω, είναι πραγματικά σημαντική», είπε και υπογράμμισε ότι στηρίζουν την διασφάλιση συνθηκών ηρεμίας στην νεκρή ζώνη.

«Και με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τις συνθήκες για να προχωρήσουν οι πολιτικές συνομιλίες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ