Τον Ιούλιο αναμένεται η νέα πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σύμφωνα με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Σε σημερινή ανάρτησή του σε ΜΚΔ, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, στη συνάντηση που είχε στα πλαίσια του Φόρουμ Διπλωματίας στην Αττάλεια, με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις και ειρηνευτικές αποστολές, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο έγινε ανταλλαγή απόψεων «για την νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό του ΓΓ του ΟΗΕ που αναμένεται τον Ιούλιο, μετά τις βουλευτικές εκλογές και μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας» .

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ακόμα ότι η συνάντηση με την κ. ΝτιΚάρλο, όπου συζητήθηκαν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), ήταν «παραγωγική και χρήσιμη».

Πηγή: ΚΥΠΕ