Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη και ότι στη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ, ενώ θα γίνει και συζήτηση για τις τελευταίες παραβιάσεις από πλευράς του κατοχικού στρατού.

Το γεγονός ότι έρχεται στην Κύπρο είναι σημαντικό, τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι «δείχνει την προσήλωση των ΗΕ και ότι αυτή παραμένει αμειώτη».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανάρτηση στο 'X' από τον ΟΗΕ στην Κύπρο, αναφέρεται ότι «ο επικεφαλής της Ειρηνευτικής Αποστολής του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά μόλις έφτασε στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Σημειώνεται ότι θα συναντηθεί με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ Χασίμ Ντιάν, με ειρηνευτές από στρατιωτικές δυνάμεις, την Αστυνομία UNPOL καθώς και με εκπροσώπους και των δύο κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Διαβάστε επίσης: ΕΔΕΚ: Ποντιοπιλατική η στάση των ΗΕ–Η Ντι Κάρλο δίνει υπόσταση στο ψευδοκράτος

Πηγή: ΚΥΠΕ