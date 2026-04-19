Νέο περιστατικό παραβίασης σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αυλώνα, γύρω στις 11 π.μ., όταν ένας Τούρκος αγρότης, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και χορτοκοπτική μηχανή, επιχείρησε να κόψει σανό σε περιοχή της νεκρής ζώνης χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.

Σε επικοινωνία με τον κοινοτάρχη Αυλώνας, Μενέλαο Σάββα, διευκρινίστηκε ότι το εν λόγω άτομο είναι ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων τεμαχίων γης.

Ωστόσο, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως «παγωμένη» από τα Ηνωμένα Έθνη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν παραχωρούνται άδειες σε κανέναν, ούτε καν σε νόμιμους ιδιοκτήτες από την Αυλώνα.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να εκμεταλλεύεται την κατάσταση, καθώς έχει προβεί σε παρόμοιες ενέργειες και στο παρελθόν.

Κατά τον ίδιο, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών παρενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν από την περιοχή.



