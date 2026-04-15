Ο "πρωθυπουργός" Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα όταν το θέμα άπτεται των "κυριαρχικών" τους δικαιωμάτων και ότι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, η οποία βρίσκεται εντός των συνόρων της χώρας μας και όπου ο λαός μας ασχολείται με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, παρακολουθούνται προσεκτικά και με προσοχή από εμάς και τις δυνάμεις ασφαλείας μας», είπε.

Ισχυρίστηκε ότι "επικαλούμενες την επιδημία αφθώδους πυρετού στην ελληνοκυπριακή πλευρά, διαπιστώθηκε ότι οι ελληνοκυπριακές αρχές προσπαθούσαν να διευκολύνουν τις παράνομες διελεύσεις στην περιοχή και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν αμέσως τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά αυτών των αποπειρών και έθεσαν την κατάσταση επί τόπου υπό έλεγχο".

Λέγοντας ότι, "βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν σήμερα σχετικά με μια πιθανή παρόμοια πρωτοβουλία, όλες οι αρμόδιες μονάδες ενήργησαν συντονισμένα και εφάρμοσαν τα απαραίτητα μέτρα έγκαιρα και αποτελεσματικά", ανέφερε ότι σε αυτή τη διαδικασία, "μετά τις απαραίτητες δεσμεύσεις που δόθηκαν ως αποτέλεσμα των επαφών που πραγματοποιήθηκαν με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, τα μέτρα στην περιοχή έχουν χαλαρώσει με ελεγχόμενο τρόπο".

Ο Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που δεν σημειώθηκαν επεισόδια ή στρατιωτικές κινήσεις είναι η «συνετή προσέγγιση και ο αποτελεσματικός συντονισμός των δυνάμεων ασφαλείας».

Πρόσθεσε ότι η «τδβκ» θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά τα «σύνορά της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών της».

"Η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή συγκαταλέγεται στις θεμελιώδεις προτεραιότητές μας" είπε.

Ο Ουστέλ ανέφερε τέλος ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά και ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με την «ίδια αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια» του κόσμου.



Πηγή: ΚΥΠΕ