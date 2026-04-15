Αφού επιχείρησαν παραβίαση του στάτους κβο στην Πύλα και δεν επέτρεψαν την είσοδο σε κτηνιάτρους προκειμένου να εμβολιάσουν τα ζώα που βρίσκονται σε κτηνοτροφικές μονάδες του Περγάμους, οι κατοχικές αρχές επανήλθαν σήμερα εκ νέου, παρατάσσοντας ισχυρές δυνάμεις κατά μήκος της νεκρής ζώνης.



Έστησαν μάλιστα και στρατιωτική τέντα ακριβώς στο όριο της νεκρής ζώνης, στην οποία ύψωσαν προκλητικά και την τουρκική σημαία. Με προφανή στόχο να υφαρπάξουν ακόμη ένα κομμάτι γης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης. Παρόλο που σήμερα δεν σημειώθηκαν επεισόδια και ένταση, εντούτοις προκάλεσαν και την έντονη κινητοποίηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο σημείο, καθώς και της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων Δεκέλειας.

Αλίμ Σιντίκ-Εκπρ. Τύπου ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Έκκληση για αποκλιμάκωση



«Κανένα άρμα μάχης δεν εισήλθε στη νεκρή ζώνη. Καμία σημαία δεν υψώθηκε εντός της νεκρής ζώνης. Δεν υπάρχουν στρατιωτικά μέσα εντός της νεκρής ζώνης. Δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις με ειρηνευτές του ΟΗΕ, όπως ισχυρίζονται ορισμένες αναφορές. Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι ήρεμη και η ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκεται σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποκλιμάκωση της έντασης».

Οι ενέργειες των κατοχικών δυνάμεων τα τελευταία 24ώρα σαφώς και γίνονται προκειμένου να δημιουργηθούν νέα τετελεσμένα στην εν λόγω περιοχή.



Τις προηγούμενες ώρες ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ είχε αναφέρει ότι η OYNΦΙΚΥΠ έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή της Πύλας, μετά τη διαπίστωση «μη εξουσιοδοτημένης εισόδου προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων» εντός της ουδέτερης ζώνης, και τόνισε πως “κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής των ΗΕ στο νησί”.







Λετυμπιώτης: «Προσπάθεια για νέα τετελεσμένα»

Τις τελευταίες ημέρες συντελείται παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, βορείως της Πύλας, από κατοχικές δυνάμεις, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος και του διεθνούς δικαίου. Πρόκειται για ενέργεια που αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, του ρόλου και των όρων εντολής της UNFICYP, καθώς και στη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων.

Στο μεταξύ τα ΤΚ μέσα κάνουν λόγο για fake news από πλευράς Ε/Κ μέσων ενημέρωσης για όσα διαδραματίστηκαν στη νεκρή ζώνη καθώς και για προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης.



Ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η ΤΚ πλευρά δεν ήταν και δεν είναι υπέρ της έντασης προσθέτοντας ότι θα εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους σε σχέση με τη διαδικασία διαχείρισης του αφθώδους πυρετού.



Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο ψευδοπρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι κατοχικές δυνάμεις λαμβάνουν τα μέτρα τους προκειμένου να μην επιτρέψουν την διέλευση Ε/Κ στην περιοχή με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό.



