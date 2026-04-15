Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, από το κατοχικό καθεστώς.

Τονίζει ακόμη ότι πρόκειται για ενέργεια που αποσκοπεί στη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων.

Αναμένεται ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων, επισημαίνει ο Εκπρόσωπος.

Τις τελευταίες ημέρες, σημειώνει, "συντελείται παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, βορείως της Πύλας, από κατοχικές δυνάμεις, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος και του διεθνούς δικαίου".

Πρόκειται, τονίζει ο Εκπρόσωπος, "για ενέργεια που αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, του ρόλου και των όρων εντολής της UNFICYP, καθώς και στη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων".

"Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση" αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζει, "επισημαίνεται η άμεση αντίδραση της UNFICYP στην εν λόγω παραβίαση, όπως και η σχετική δημόσια τοποθέτηση της".

"Αναμένεται, συνεπώς, ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων, όπως πράττει μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του καθήκοντος και των όρων εντολής της" καταλήγει ο Εκπρόσωπος.





Πηγή: ΚΥΠΕ