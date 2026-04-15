Επεισόδια μεταξύ κατοχικών δυνάμεων και Ηνωμένων Εθνών σημειώνονται στην νεκρή ζώνη στο Πέργαμος, όπου υπάρχουν 6 κτηνοτροφικές τουρκοκυπριακές μονάδες με βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, η ψευδοαστυνομία διεξάγει το τελευταίο διάστημα περιπολίες έως και 10 φορές την ημέρα, με περισσότερα άτομα, επιδιώκοντας να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής.

Λόγω της κατάστασης που προέκυψε και με τον αφθώδη πυρετό, οι κτηνίατροι δεν μπορούσαν να εισέρχονται στην περιοχή, καθώς τους το απαγόρευσαν οι κατοχικές αρχές.

Εδώ και μέρες, οι Τουρκοκύπριοι κτηνοτρόφοι ζητούν από τους κτηνίατρους να μεταβούν στην περιοχή, ωστόσο οι κατοχικές αρχές εμποδίζουν το έργο τους, μπλοκάροντας ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία καλούνται να συνοδεύσουν τους κτηνιάτρους στην νεκρή ζώνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα Ηνωμένα 'Εθνη αύξησαν σήμερα τις περιπολίες και το προσωπικό που βρίσκεται επί τοπου και η ψευδοαστυνομία απέστειλε δυνάμεις του κατοχικού στρατού.

Διαβάστε επίσης: Φειδίας για αιχμές Αρχιεπισκόπου: Εμείς τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε (vid)