Νέα ρύθμιση για την καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στους μισθούς ανακοίνωσε η «κυβέρνηση», προχωρώντας σε παρακράτηση του 50% της αύξησης για όσους αμείβονται με περισσότερες από 75.000 τουρκικές λίρες (ΤΛ), επικαλούμενη τις οικονομικές επιπτώσεις στα κατεχόμενα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωση της «πρωθυπουργίας» εκ μέρους της «κυβέρνησης» συνασπισμού (Κόμμα Εθνικής Ενότητας - Δημοκρατικό Κόμμα - Κόμμα Αναγέννησης) αναφέρεται ότι η «κυβέρνηση» προχώρησε σε αυτά τα βήματα για την προστασία της αγοραστικής δύναμης, ενώ υποστηρίζεται πως αντιπολιτευόμενα κόμματα και ορισμένες συντεχνίες στον «δημόσιο» τομέα απέρριψαν την προσπάθεια για συναίνεση και πολιτικοποίησαν το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προηγούμενο «διάταγμα» με ισχύ νόμου ακυρώθηκε και η απόφαση δημοσιεύθηκε στην «επίσημη εφημερίδα». Βάσει του νέου σχεδιασμού, που όπως αναφέρεται προέκυψε και μετά από διαβούλευση με τις συντεχνίες, το 50% της αύξησης του τιμάριθμου που θα προκύψει στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί κανονικά. Το υπόλοιπο 50% θα κρατηθεί ως παρακαταθήκη για να αποδοθεί το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία, οι λήπτες κοινωνικών βοηθημάτων και οι συνταξιούχοι. Όπως διευκρινίζεται, οι καθαροί μισθοί έως 75.000 ΤΛ δεν θα υποστούν καμία παρακράτηση. Για τους καθαρούς μισθούς που υπερβαίνουν τις 75.000 ΤΛ, η ρύθμιση προβλέπει ότι η παρακράτηση δεν θα ξεπερνά το 50% της αύξησης του Ιουνίου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένα εισόδημα δεν θα μειωθεί κάτω από το όριο των 75.000 ΤΛ.

Στόχος της «κυβέρνησης», όπως σημειώνεται, είναι η υπερψήφιση του σχετικού «νομοσχεδίου» σήμερα από τη «βουλή» με ευρεία συναίνεση.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας πως εάν τερματιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή, η «κυβέρνηση» θα επαναξιολογήσει τα δεδομένα προς όφελος των Τουρκοκυπρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ