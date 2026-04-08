Μέχρι την ανακοίνωση ημερομηνίας πρόωρων «εκλογών» θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, λένε τουρκοκυπριακές συντεχνίες, οι οποίες παράλληλα ανακοίνωσαν τη συνέχιση της γενικής απεργίας και των διαμαρτυριών εάν δεν υπάρξει απόσυρση του «νομοθετικού διατάγματος» για το κόστος ζωής και παραπομπή του σχετικού νομοσχεδίου στην «κοινοβουλευτική επιτροπή».

Εκπρόσωποι των συντεχνιών μετέβησαν στη «βουλή» και προέβησαν σε δηλώσεις. Ο πρόεδρος της KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκίχαν, ανέφερε ότι ένα από τα αιτήματά τους ήταν να αφεθεί ελεύθερος ο πρόεδρος της El-Sen, Αχμέτ Τουγτζού, και άλλοι διαδηλωτές, κάτι που έχει πραγματοποιηθεί.

Ο κ. Μπενγκιχάν πρόσθεσε ότι έπειτα από μακρύ αγώνα, οι συντεχνίες είχαν συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον οποίο συζήτησαν το ζήτημα. Τονίζοντας την απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι τον καθορισμό ημερομηνίας για τις «κάλπες», σημείωσε επίσης ότι άπαντες είναι δυσαρεστημένοι με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ της «αστυνομίας» και των πολιτών.

«Το διάταγμα πρέπει να αποσυρθεί για να ανασταλούν οι απεργίες και το νομοσχέδιο πρέπει να σταλεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσύρει ούτε το διάταγμα ούτε το νομοσχέδιο. Αν δεν γίνουν βήματα, θα συνεχίσουμε τη γενική απεργία. Οι συντεχνίες μας είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν τον αγώνα. Η κυβέρνηση είπε ότι απέσυρε το νομοθετικό διάταγμα, αλλά δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη· μέχρι τώρα έκαναν το αντίθετο από ό,τι έλεγαν. Αν η απόσυρση δεν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα, η γενική απεργία και οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν», είπε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της KTOEÖS, Σελμά Εϊλέμ, δήλωσε ότι η «αστυνομία» καλεί τα μέλη της συντεχνίας για να δώσουν κατάθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ