Άκρως προκλητικός εμφανίστηκε ο πρώην Τούρκος Υπουργός Άμυνας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση , Χουλουσί Ακάρ, με σαφείς αναφορές στην Κύπρο και απειλητικό τόνο.

Συγκεκριμένα, ο Ακάρ έγραψε: «Στην πατρίδα του Τουρκοκύπριου, όσοι ονειρεύονται Πάσχα… θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα!», διατυπώνοντας μια ανεύ προηγουμένου ευθεία προειδοποίηση από Τούρκο αξιωματούχο.





Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026



Η ανάρτησή του συνοδεύεται από το τραγούδι «Tanrı'nın Ordusu» του Ali Kınık κινείται, με βασικό άξονα την εξύμνηση της τουρκικής ταυτότητας, της θυσίας και της πίστης.



Το νόημα του τραγουδιού εστιάζει στην εικόνα ενός «ιερού στρατού», που παρουσιάζεται ως φορέας ιστορικής αποστολής και θεϊκής αποστολής.



Παράλληλα, προβάλλεται η ιδέα ενός έθνους που «αναγεννάται» μέσα από δυσκολίες, δεν υποτάσσεται και θεωρεί τον εαυτό του μέρος μιας μεγαλύτερης αποστολής.







Στις 2 Απριλίου ο Ακάρ είπε πως η Κύπρος δεν είναι ελληνικό νησ και σήμερα 2 κυρίαρχα, ισότιμα ​​κράτη είναι αναπόφευκτα.

Kıbrıs, Yunan adası değildir !!!



Ada;

Kıbrıs Türkü’nün, şehit kanlarıyla sulanmış vatanıdır.



Bugün;

Egemen, eşit iki devlet kaçınılmaz.



Biriz, beraberiz,

Azimliyiz, kararlıyız…



KTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’na nazik ziyareti için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/t6okaGxEKN — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 2, 2026



Ο Χουλουσί Ακάρ έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα προκλητικές δηλώσεις για την Κύπρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του ψευδοκράτους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Τουρκία και ότι δεν θα υπάρξουν υποχωρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσω ανάρτησης και δηλώσεών του, έστειλε μήνυμα προς «όσους ονειρεύονται το νησί», υπογραμμίζοντας την παρουσία και ετοιμότητα του τουρκικού στρατού, ενώ με αιχμηρή φρασεολογία ανέφερε πως «τα Μεχμέτζικ είναι εδώ και περιμένουν», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «όσοι δεν ξέρουν κολύμπι, να μην έρθουν».