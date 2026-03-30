Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Κύπρου προχώρησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, βουλευτής του ΑΚΡ και πρωην ΥΠΑΜ τηε Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της αποσχιστικής οντότητας του ψευδοκράτους αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν υποχωρήσεις στα δικαιώματα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αιχμηρό ύφος, ο Ακάρ απηύθυνε μήνυμα «σε όσους ονειρεύονται το νησί», επισημαίνοντας ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο συνεχίζεται με αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με τα Τ/κ ΜΜΕ ο Ακάρα τοποθετήθηκε για να απαντήσει στο βίντεο από έφεδρους Λοκατζηδες και είπε «Σε όσους κάνουν όνειρα για το νησί, τα Μεχμέτζικ βρίσκονται ήδη εδώ… περιμένουν… Όσοι δεν ξέρουν κολύμπι, να μην έρθουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

