Ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους συντεχνιών και της «κυβέρνησης» του κατοχικού καθεστώτος είχε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν την Τρίτη.

Αρχικά, συναντήθηκε με τον «πρωθυπουργό» Ουνάν Ουστέλ, με «υπουργούς», αλλά και με «βουλευτές». Η συνάντηση αυτή δεν ήταν προς κάλυψη από τα ΜΜΕ, ενώ οι συμμετέχοντες στη συνάντηση δεν απάντησαν σε ερωτήσεις.

Ακολούθως, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε συνάντηση με εκπροσώπους συντεχνιών εργαζομένων. Μετά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ανέφεραν ότι θα πήγαιναν στην «αστυνομία» για να διαπιστώσουν εάν ο επικεφαλής της Ελ-Σεν, της συντεχνίας εργαζομένων στην εταιρεία παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, Αχμέτ Τουκτσού, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση, είχε αφεθεί ελεύθερος ή όχι.

Είπαν, ακόμα, ότι θα έχουν συνάντηση για να καθορίσουν τον οδικό χάρτη για τις μετέπειτα ενέργειές τους και να τον ανακοινώσουν στο κοινό.



Διαβάστε επίσης: Κατεχόμενα: Εισβολή διαδηλωτών στη «Βουλή» & συμπλοκές με «Αστυνομία» (ΒΙΝΤΕΟ)



Πηγή: ΚΥΠΕ