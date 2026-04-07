Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εξελίχθηκαν τα γεγονότα εντός και εκτός της λεγόμενης «Βουλής» στα κατεχόμενα, καθώς διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο και να φτάσουν μέχρι την αίθουσα της Ολομέλειας, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κατοχικής κυβένρησης.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιδρώντας στην απόφαση για «πάγωμα» του επιδόματος ακρίβειας. Οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την απόσυρση της σχετικής νομοθεσίας.





KKTC'te hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler büyüyor.



Eylemciler Meclis'e girdi. pic.twitter.com/RAlMiChx16 — Diken (@DikenComTr) April 7, 2026

KKTC'de halk meclisi bastı.



KKTC’de hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sendikalar genel greve gitti. Kitle, meclis binasını koruyan polisleri aşarak içeri girdi. pic.twitter.com/Usr0l88Wry — Toplumsal Muhalefet (@muhaliftoplum83) April 7, 2026





Σύμφωνα με πληροφορίες από Τ/κ ΜΜΕ, ομάδες διαδηλωτών παραβίασαν τα οδοφράγματα της ψευδοαστυνομίας και εισήλθαν στο κτίριο της «Βουλής», με την ένταση να μεταφέρεται στο εσωτερικό, όπου σημειώθηκαν επεισόδια και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης με την ψευδοαστυνομία. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ζημιές, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ενισχύθηκαν με την παρουσία της ΜΑΤ.

Polis barikatlarını aşan eylemciler, Meclis’e de girmeyi başladı! pic.twitter.com/H3ESQFWA9K — Mustafa Baflı (@BafliMustafa) April 7, 2026

Την ίδια ώρα, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, είχε επαφές τόσο με συνδικαλιστές όσο και με την κυβέρνηση, επιχειρώντας να εκτονώσει την κατάσταση, καλώντας για χρόνο προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος.

Νωρίτερα, από το πρωί, εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από την ψευδοβουλή, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την ψευδοαστυνομία, με χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων. Σε ένα από τα περιστατικά, συνδικαλιστής συνελήφθη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Η ένταση είχε ήδη κορυφωθεί από τις προηγούμενες ημέρες, με μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις, ενώ η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με το μέτρο μέσω διατάγματος ενίσχυσε τις αντιδράσεις.

Οι συντεχνίες επιμένουν ότι στόχος τους είναι να αποτραπεί η εφαρμογή του μέτρου, κάνοντας λόγο για πλήγμα στα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες τις επόμενες ημέρες.



