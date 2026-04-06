Πηγαίνει στη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων με ξεκάθαρη πολιτική βούληση και ετοιμότητα, αν υπάρξει ανταπόκριση, να υπάρξουν και θετικά αποτελέσματα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς, μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου σχετικά με την συνάντησή του το απόγευμα της Δευτέρας με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και αν αναμένεται μια θετική στάση από πλευράς του κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι πηγαίνει εκεί «με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, και ευελπιστώ να υπάρξει ανταπόκριση για να υπάρξουν αποτελέσματα».

Σημειώνοντας ότι έχει δει τα δημοσιεύματα και στον Ε/κ, αλλά και στον Τ/κ Τύπο που την παρουσιάζουν ως μια τυπική συνάντηση χωρίς να αναμένεται το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι ποτέ τυπικές αυτές οι συναντήσεις, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συζητήσαμε με τον Γενικό γραμματέα των ΗΕ στις Βρυξέλλες, που είμαι σίγουρος ότι και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης γνωρίζει και την πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα, αλλά και πόσο ο ίδιος επιθυμεί να προχωρήσει έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική, ουσιαστική πρόοδος πριν και από την ολοκλήρωση της θητείας του».

«Άρα, πηγαίνω με απόλυτη σοβαρότητα με την ετοιμότητα αν υπάρξει ανταπόκριση να έχουμε και θετικά αποτελέσματα», ανέφερε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ