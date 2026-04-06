Πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Κασίμ Ντιάν στη Λευκωσία, συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Τουφάν Ερχιουρμαν.

Θα πρόκειται για την πρώτη τους κοινή συνάντηση μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχαν με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Έρχιουρμαν είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ στις 11 Φεβρουαρίου στην Νέα Υόρκη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον είχε συναντήσει στις Βρυξέλλες πιο πρόσφατα, στις 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, στην συνάντηση, η οποία προγραμματίστηκε για τις 1630, οι δύο ηγέτες αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για όσα λέχθηκαν στις συναντήσεις τους με τον ΓΓ του ΟΗΕ και πώς τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν τον τρόπο για να επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό. Επίσης, θα ανταλλάξουν απόψεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι τακτικές συναντήσεις των δύο ηγετών είναι υποβοηθητικές και υπογράμμισε ότι αυτή θα είναι η πρώτη τους κοινή μετά τις χωριστές συναντήσεις τους με τον κ. Γκουτέρες.

Το τελευταίο τετ-α-τετ των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν ήταν στις 24 Φεβρουαρίου και η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή δήλωση. Νωρίτερα αυτό το χρόνο, συναντήθηκαν και στις 28 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ