Την πρώτη τους κοινή συνάντηση θα έχουν αύριο Δευτέρα, 6 Απριλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχαν με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Ο κ. Έρχιουρμαν είχε δει τον Αντόνιο Γκουτέρες στις 11 Φεβρουαρίου στην Νέα Υόρκη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον είχε συναντήσει στις Βρυξέλλες πιο πρόσφατα, στις 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, στην αυριανή συνάντηση οι κύριοι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θ’ ανταλλάξουν απόψεις για το τι διημείφθη στις συναντήσεις τους με τον ΓΓ του ΟΗΕ και πώς τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν τον τρόπο για να επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό. Θ’ ανταλλάξουν επίσης απόψεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία, πρόσθεσε.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι τακτικές συναντήσεις των δύο ηγετών είναι υποβοηθητικές και υπογράμμισε ότι αυτή θα είναι η πρώτη τους κοινή μετά τις χωριστές συναντήσεις τους με τον κ. Γκουτέρες.

Το τελευταίο τετ-α-τετ των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν ήταν στις 24 Φεβρουαρίου και η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή δήλωση. Νωρίτερα αυτό το χρόνο, συναντήθηκαν και στις 28 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ