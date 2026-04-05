Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, με την απαραίτητη πολιτική βούληση και δημιουργική προσέγγιση, με στόχο την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, ανέφερε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, κατά την ομιλία του στο εθνικό μνημόσυνο της Ευφροσύνης Προεστού, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία.

«Εάν και η άλλη πλευρά κινηθεί με την ίδια προσέγγιση τότε δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες για το επόμενο βήμα», σημείωσε ο κ. Αντωνίου.

«Η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μάς ενθαρρύνει να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια και να αξιοποιήσουμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα ώστε να τερματίσουμε το απαράδεκτο στάτους κβο», συμπλήρωσε.

«Αυτή είναι η παντοτινή μας οφειλή έναντι της Ευφροσύνης Προεστού και όλων των άλλων γυναικών και ανδρών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος στο κάλεσμα της πατρίδας», υπογράμμισε.

«Η Κυρά της Λαπήθου, ακολούθησε τους πανάρχαιους άγραφους νόμους και υπηρέτησε το καθήκον της ως φιλόστοργη γυναίκα, ως αφοσιωμένη μάνα και ως πραγματική πατριώτισσα», είπε ο Γιάννης Αντωνίου.

«Πενήντα δύο χρόνια από τότε, κάθε μας πράξη και ενέργεια, ορίζεται από το χρέος που έχουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της ηρωίδας, παρά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας.

Πηγη: ΚΥΠΕ